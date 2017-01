Leac pentru afecţiuni, deliciu în bucătărie

Leac pentru afecțiuni, deliciu în bucătărie

Folosit intr-o varietate de retete, reci sau calde, dovleacul este extrem de hranitor si inimaginabil de benefic pentru sanatate. Pulpa de dovleac contine vitamine, in special provitamina A, vitaminele E si C, saruri minerale, hidrati de carbon, protide, iar semintele contin ulei, protide, lecitina, rezine si enzime cu proprietati antihelmintice. Mai mult, are o compozitie bogata în magneziu, fier, potasiu, calciu, siliciu, fosfor, vitamine, carotenoizi, acizi, zaharuri, lecitină, rezine și enzime cu rol antihelmintice, scrie ziuadecluj.ro.