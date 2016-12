Laserterapia, alternativa operaţiilor O.R.L.

Uitați că există bisturiu!

Laserterapia, alternativa operațiilor O.R.L.

Rinitele alergice, sinuzitele sau chiar perforațiile de timpan pot fi tratate acum și cu ajutorul altor metode decât tratamentul medicamentos care, în afara faptului că, în timp, duce la degradarea ficatului, costă și mult. Acupunctura, metodă folosită în tratamentul majorității afecțiunilor, poate fi îmbinată, cu succes, cu laserterapia, o metodă pe cât de rapidă, pe atât de eficientă. Tuturor ni s-a întâmplat să ni se mai înfunde nasul sau să ne doară puțin capul și am dat vina, de cele mai multe ori, pe indispoziție sau pe o simplă răceală. În anumite cazuri, însă, ar trebui să luăm în serios fiecare dintre simptomele pe care le considerăm minore, pentru că afecțiunile O.R.L netratate la timp se pot complica. Până acum câțiva ani, acupunctura era doar o metodă puțin cunoscută și folosită mai mult de cunoscători, însă acum este la îndemâna tuturor. „Afecțiunile O.R.L. sunt tratate cu succes cu ajutorul acupuncturii, fiind cunoscut faptul că, în cazul sinuzitelor sau rinitelor alergice, de exemplu, cea mai bună metodă de a le trata este puncția”, ne-a spus Adriana Matei, medic primar O.R.L. De asemenea, tratamentul are o eficiență deosebită în cazul perforației timpanului, cu condiția ca intervenția să se facă prompt. Acupunctura se poate folosi în același timp cu laserterapia, caz în care laserul se aplică exact pe punctele de acupunctură, rezolvând nedureros și rapid o varietate de afecțiuni. „Este o procedură medicală cu efecte de regenerare a țesuturilor, iar laserul se aplică în zonele de interes în sfera O.R.L. Este benefică pentru o varietate de simptome și se folosește în cazul ri-nitelor alergice, al sinuzitei cronice, acute, având rezultate vizibile ”, adaugă specialistul. O ședință de terapie durează cam 10-15 minute, în funcție de mărimea zonei de tratament și de intensitatea durerii pe care o resimte pacientul. Cât despre costuri, nu sunt nici pe departe la fel de usturătoare pe cât și-ar imagina mulți. Cazurile de operat, tratate eficient cu laser O ședință costă 20 de lei, iar un tratament complet, care garantează vindecarea totală a afecțiunii, presupune 10-14 ședințe. Principalul avantaj este că, spre deosebire de tradiționalele medicamente, laserul este mai puțin nociv și nici nu afectează, precum medicamentele, alte organe decât cele deja bolnave. „Nu există limită de vârstă, laserul ajută în egală măsură copiii și bătrânii. În general, persoanele care doresc să facă laserterapie sunt cunoscători ai metodei, care deja știu cam ce înseamnă, dar se poate ca oamenii să o încerce fie din curiozitate, fie din cauză că toate metodele pe care le-au încercat înainte nu au dat rezultate”, ne-a mai zis medicul. Există câteva etape care ar trebui parcurse înainte de începerea tratamentului. „Mai întâi, se face o radiografie care ne ajută să determinăm dacă bolnavul are într-adevăr o suferință cronică și gradul ei. Se poate ca pacientul să aibă o afecțiune mai gravă decât crede, întrucât de multe ori este posibil să nu aibă simptome, sau să aibă doar una sau două, care să nu-i dea de bănuit”, adaugă specialistul. Se începe cu un tratament medicamentos, iar dacă acesta nu dă rezultate, se începe tratamentul propriu-zis, pentru care nu există contraindicații. „Au fost pacienți care, după doar patru ședințe, se simțeau mult mai bine. Am întâlnit chiar și cazuri care erau deja programați pentru operație și, totuși, s-au gândit să încerce și nu au mai ajuns „la cuțit”, cum se spune”, ne-a mai explicat Adriana Matei. În ultimul timp, terapiile alternative câștigă tot mai mult teren și din ce în ce mai multe persoane se hotărăsc să dea o șansă și metodelor care, la prima vedere, pot părea mai fanteziste, dar care sunt mult mai sigure și eficiente decât vechiul ajutor al omului, pastila.