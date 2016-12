Lăptişorul de matcă tratează depresia

Lăptișorul de matcă tratează depresia

Lăptișorul de matcă este recomandat ca tratament ușor, dar foarte eficient pentru depresie și anxietate. De asemenea, întărește sistemul imunitar. Este bogat în magneziu, calciu, fier, mangan, vitamina B5. Datorită acestui conținut, are un puternic efect energizant, contribuind la vitalizarea persoanelor obosite, stresate. Poate fi administrat mai ales femeilor, pentru că are în compoziția sa proteine, vitamine și fitohormoni. „Lăptișorul este secretat de albinele tinere pentru a hrăni regina, care, la rândul ei, produce foarte multe albine“, explică dr. Mirela Stângaciu, medic de familie cu competență în acupunctură și apifitoterapie. Medicul a precizat că lăptișorul de matcă poate fi utilizat pentru tratarea diverselor afecțiuni endocrine, ca sedativ ușor, dar și în convalescență după diverse boli hepatice sau virale, întrucât reface foarte bine organismul persoanelor care au imunitatea scăzută sau care au anemii. De asemenea, este nutritiv, afrodisiac, vitaminizant. În farmacii, lăptișorul de matcă îl putem găsi sub formă de capsule. În cadrul tratamentului, se administrează 1 - 2 capsule, de trei ori pe zi. De asemenea, polenul este un aliment - medicament bogat în vitamine și în aminoacizi esențiali, extrem de necesari organismului. Poate fi folosit cu succes pentru tratarea afecțiunilor aparatului digestiv - hepatite, ciroze, dar și ale sistemului nervos. Dr. Stângaciu a ținut să precizeze că propolisul reface foarte bine organismului datorită compoziției sale - conține toți aminoacizii esențiali, dar și foarte multe vitamine. De asemenea, este utilizat cu succes în cosmetică, întrucât reface PH-ul de la nivelul pielii, reduce porii și reglează secreția de sebum.