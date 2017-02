Lăptişorul de matcă, mai eficient decât o mie de tratamente

Lăptișorul de matcă, mai eficient decât o mie de tratamente

Oamenii moderni încearcă să își protejeze sănătatea, îndopându-se zilnic cu medicamente, însă mulți au uitat un lucru esențial: natura oferă toate „armele“ necesare pentru a rămâne sănătoși.Fitoterapeuții au demonstrat că lăptișorul de matcă are puterea de a ameliora foarte multe simptome și afecțiuni, dintre cele mai des întâlnite de corpul uman. În primul rând, lăptișorul de matcă are un efect benefic demonstrat asupra sistemului imun.„Consumatorii de lăptișor de matcă experimentează destul de rapid o senzație puternică de bunăstare generală și simt un efect benefic intens ce se răsfrânge asupra activității lor fizice, prin creșterea rezistenței la oboseală, prin amplificarea performanțelor intelectuale, precum și prin instalarea unei stări mentale mult îmbunătățite. De regulă, recomand administrarea orală a lăptișorului de matcă, sub formă de cure, timp de 1-2 luni, în doze zilnice de 1-2 grame”, a declarat Ovidiu Bodea, specialist în produse apicole.Specialistul mai spune că lăptișorul de matcă normalizează tensiunea arterială și nu trebuie să lipsească din alimentația persoanelor cu risc ridicat de infarct sau de accidente vasculare cerebrale, persoanelor obeze sau celor cu colesterolul ridicat.„S-a demonstrat științific că lăptișorul de matcă controlează nivelul colesterolului din sânge, iar ingestia orală a 30-150 mg este asociată cu scăderea de 10-20% a colesterolului total, în 3-5 săptămâni de consum. De asemenea, lăptișorul de matcă crește simțitor rezistența la răceală și gripă. În cazul astmului, acesta acționează mai ales prin efectul calmant asupra mucoaselor bronșice, fiind de ajutor și în ameliorarea alergiilor, tocmai pentru că are câțiva compuși care reduc stresul și stimulează imunitatea generală și locală, făcându-l foarte folositor și ca remediu natural antiastmatic”, adaugă Ovidiu Bodea.Cui îi este indicat lăptișorul de matcăTot mai multe persoane se plâng de probleme digestive, care, ulterior, pot de-genera în ulcer. Specialiștii recomandă persoanelor care suferă de astfel de afecțiuni să administreze lăptișorul de matcă în combinație cu mierea și polenul, pentru că împreună au puterea de a lupta contra ulcerului gastric și a ulcerului duodenal.Lăptișorul de matcă este utilizat și pentru ameliorarea cazurilor de inflamații ale vezicii urinare, prin dispariția progresivă a simptomelor de arsură și durere. De asemenea, acesta ajută la dispariția durerilor frecvente (mai ales cele ale spatelui), combate infecțiile și inflamațiile și elimină oboseala. Mai mult decât atât, fitoterapeuții au descoperit că lăptișorul de matcă poate preveni osteoporoza, prin facilitarea absorbției intestinale a calciului.„Totodată, s-a constatat că la persoanele cu diabet, după două ore de la administrarea lăptișorului de matcă, nivelul zahărului din sânge este mult diminuat. De asemenea, lăptișorul de matcă ajută foarte mult la diminuarea migrenelor. O altă problemă cu care se confruntă în special vârstnicii este insomnia. În acest sens, lăptișorul de matcă poate elimina stresul, deoarece conține niacină și piridoxină, ambele calmante naturale foarte eficiente, care nu dau niciun fel de dependență”, explică specialistul în fitoterapie.v v vLăptișorul de matcă este un ajutor natural și valoros și în cazul depresiei postnatale cu care se confruntă majoritatea mămicilor. Acesta conține acetilcolină naturală. Degradarea acesteia este corelată cu pierderea memoriei și cu manifestarea unor probleme cognitive cum este apariția bolii Alzheimer.Prin prezența anumitor oligoelemente esențiale (fosfor, magneziu), a anumitor vitamine (vitaminele B1, B2, B6), a aminoacizilor (fenilanalină, triptofan), lăptișorul de matcă s-a dovedit a fi util pentru îmbunătățirea stării psihice, creșterea randamentului intelectual și îmbunătățirea memoriei.„Așadar, lăptișorul de matcă poate fi un înlocuitor natural al medicamentelor dedicate îmbunătățirii memoriei, consumate intens de studenți, pe perioada sesiunilor”, a mai spus Ovidiu Bodea.