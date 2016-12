Laptele de capră întăreşte sistemul imunitar

Laptele de capră întărește sistemul imunitar

Are o compoziție asemănătoare cu a laptelui de vacă, dar este mai ușor digerabil - spun medicii nutriționiști despre laptele de capră. Acesta are în compoziție calciu, fosfor, potasiu, magneziu și vitamine A, B1, B2 și C. Este recomandat, în special în această perioadă friguroasă, căci întărește sistemul imunitar și ameliorează afecțiunile pulmonare. În plus, datorită conținutului de acid organic, acest tip de lapte oprește evoluția cancerului, în stadiile incipiente.