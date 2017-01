Lămâile oferă protecţie în faţa bolilor

Lămâile oferă protecție în fața bolilor

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Mai 2010.

Precum alte fructe și legume, lămâile conțin substanțe cu acțiune antioxidantă și anticancerigenă. Experții au constatat că, de exemplu, flavonoidele conținute de lămâi au capacitatea de a stopa diviziunea celulelor canceroase și au un efect antibiotic. Beneficiile aduse de lămâi organismului sunt numeroase: oferă protecție împotriva cancerului bucal, pulmonar, mamar, de colon sau piele. Ajută, totodată, în ușurarea simptomelor osteoartritei sau artritei reumatoide - datorită conținutului bogat în vitamina C. Lămâile mai sunt de folos pentru întărirea sistemului imunitar (principalul rol al vitaminei C este să protejeze organismul de boli, de aceea lămâia este des folosită în tratarea răcelii, gripei sau infecțiilor recurente la nivelul urechii). În prezent, cercetătorii investighează dacă lămâia are vreun aport la reducerea colesterolului, după ce primele teste din laborator au evidențiat o scădere a concentrației de apolipoproteina B, care are responsabilitatea de a transporta colesterolul la țesuturi, după consumul de lămâie.