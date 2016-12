La Spitalul Judeţean Constanţa, „pacienţii recompensează personalul medical“

2

jigodii in halate albe

nu exista nimic mai josnic,mai abject, decat sa ceri bani exploatand suferinta umana,asta fac cei care lucreaza in spital,de la portar si pana la "managerul" manjit de distribuitorii de medicamente/consumabile,etc...suma alocata de la buget pt un spital este imensa,insa este sifonata rapid,iar noi,prostii care ajungem in spital,ne platim tot...in plus,zilnic sunt spagi de achitat,asistente,infirmiere,doctori! pana cand? crede cineva ca o marire oficiala a salariului in sanatate stopeaza spaga? NU! singura solutie este sa ii ia DNA la puricat pe doctori,sa explice ( fosta lege 18) averea detinuta...