La Mangalia, pacienţii sunt trataţi în beznă şi frig

Policlinica, lăsată fără curent electric

La Mangalia, pacienții sunt tratați în beznă și frig

Situație fără precedent la Policlinica Mangalia: clădirea a fost debranșată, de două săptămâni, de la rețeaua de energie electrică. Cei câțiva medici care se mai încumetă să stea la program își consultă pacienții pe un frig cumplit, dar fără a putea să le efectueze investigații complete. Iar această situație va mai dura vreo două săptămâni. În Policlinica Mangalia își au cabinetele 25 de medici de familie și specialiști (printre care singurul O.R.L. - ist din oraș, un stomatolog, un oftalmolog, un neurolog etc), iar de două săptămâni activitatea tuturor este afectată. Fie vin la cabinet vreo două ore pe zi, fie nici nu se mai obosesc să deschidă. Ce rost ar mai avea, de vreme ce clădirea a fost debranșată de la rețeaua de energie electrică și nu mai pot folosi aparatura medicală pentru a-și investiga bolnavii? De altfel, nici nu se încumetă să-i dezbrace pe bolnavi pentru un simplu consult, pentru că în cabinete este groaznic de frig. „După cum vedeți, am lăsat geamul deschis pentru a se mai încălzi puțin în cabinet. Pacienții vin, le prescriu o rețetă. Nu am nevoie de curent pentru a folosi un tensiometru sau steto-scopul, dar nici nu poți să-i pui să se dezbrace pe acest frig cumplit. Eu mai pot să țin cabinetul deschis, dar sunt specialiști, precum oftalmologul sau neu-rologul, care au o grămadă de aparatură, pe care nu o pot folosi”, a afirmat dr. Alexandru Bucur pentru „Cuget Liber”. Vaccinuri în pericol să se strice Dr. Cecilia Loredana Stănică, medic stomatolog, ne-a declarat că din 26 martie, de când s-a luat curentul, merge aproximativ două ore la cabinet. „Când ne-a tăiat curentul, tocmai lucram în gura unui pacient. Din fericire, aproape terminasem. Acum nu pot să efectuez nicio lucrare stomatologică, dar trebuie să merg, zilnic, la program, pentru că dacă vine un control și nu sunt la cabinet risc să am probleme. În această situație suntem cu toții, așa că mergem la program și stăm cât putem să îndurăm frigul”, ne-a spus specialistul. Tăierea curentului a pus în pericol și dozele de vaccinuri aflate în frigi-derele medicilor de familie. „A trebuit să mergem pe la alte cabinete, prin oraș, să ne rugăm să ne găzduiască vaccinurile. Trebuie păstrate în anumite condiții. Oricum, în această perioadă nu putem să facem vaccinuri pentru că nu putem să dezbrăcăm niciun copil”, a explicat un medic de familie. De ce s-a ajuns în această situație S-a ajuns în această situație din cauza neînțelegerilor iscate între Primăria și Spitalul Municipal Mangalia, pe de o parte, și medici, pe de altă parte. Astfel, în 2006, clădirea unde funcționează policlinica a fost trecută în administrarea Primăriei Mangalia, iar cabinetele au fost date, cu timpul, în comodat cadrelor medicale. În contractul cu ENEL Dobrogea beneficiar a rămas însă, până în acest an, pe 31 martie, Spitalul Mangalia. Cadrele medicale susțin că plăteau facturile, lună de lună, către spital, iar repre-zentanții acestuia achitau mai departe. S-a luat însă decizia ca fiecare cabinet medical să aibă contoare individuale și să achite, separat, facturile către ENEL, pentru că ar fi apărut datorii. „Ne-au spus că erau datorii de vreo 200 de milioane de lei vechi, dar nu ne dăm seama de ce, pentru că noi achitam, lunar, cheltuie-lile”, a mai afirmat medicul stomatolog. Primăria - de vină pentru problemele medicilor Medicii blamează modul cum au acționat reprezentanții primăriei, cea care are în administrare clădirea și care ar fi trebuit să se ocupe de achitarea facturilor către ENEL. „Am primit o adresă din partea Spitalului Mangalia, alte două adrese din partea primăriei, prin care ni se spunea că nu se mai poate să plătim ca până anul acesta: adică noi să achităm facturile către spital și ei să achite mai departe. Iar primăria ne-a cerut să facem demersurile pentru a ne branșa separat. Așa că am adunat actele, ne-am adresat către ENEL, dar după nici o săptămână ne-au debranșat. Asta nu am înțeles, de ce a trebuit să se recurgă la această măsură, a debranșării. Legal, durează aproximativ o lună de la depunerea actelor la ENEL până când aprind și becul în casă. În condițiile acestea, puteau să mai stea o lună, timp în care să făceau lucrările, intrau contractele în vigoare și toate aceste probleme puteau fi evitate”, a afirmat dr. Bucur. Mai mult, cadrele medicale sunt indignate că sunt nevoite să plătească pentru niște lucrări pentru care au cheltuit mii de lei și anul trecut. „Ne-au spus că trebuie să ne montăm alte contoare. Dar noi anul trecut am plătit mii de lei pentru refacerea instalației electrice și pentru înlocuirea contorului. Acum o luăm de la capăt, dăm alți bani”, a adăugat și dr. Stănică. De la debranșare, o echipă de la ENEL a început să înlocuiască echipamentele și le-a comunicat medicilor că va mai dura vreo două săptămâni până vor reintra în normal. Între timp, cadrele medicale dau vina pe primărie că nu acționează pentru remedierea rapidă a situației create. Singura rezolvare: vânzarea cabinetelor Viceprimarul Sorin Andrei a subliniat că singura soluție care va duce la dezamorsarea situației este punerea în vânzare a cabinetelor medicale. „Chiar vom lua în discuție acest aspect în ședința de Consiliu Local de luna aceasta. În acest fel, vom vinde cabinetele către cei care le au în concesiune, iar ei se vor ocupa separat de utilități, nu primăria”, a afirmat viceprimarul.