La fiecare 30 de secunde, un bolnav de diabet îşi pierde un picior

La fiecare 30 de secunde, un bolnav de diabet își pierde un picior

Printre complicațiile date de diabetul zaharat se numără și leziunile de la nivelul membrelor inferioare, cunoscut sub denumirea „sindromul piciorului diabetic”. Leziunile afectează pielea, țesutul subcutanat și oasele. Cauza o reprezintă nivelul crescut de glucoză din sânge, care are o acțiune toxică asupra vasele sanguine și asupra nervilor. Primele simptome ale piciorului diabetic sunt senzația de amorțeală, furnicături, mâncărime și apariția crăpăturilor. Aceste leziuni (bătături sau infecții) nu trebuie tratate acasă, ci se impune consultarea unui medic. Trebuie subliniat că se poate ajunge, în lipsa unui tratament corespunzător, până la amputare. Iar statisticile arată că după amputarea unei gambe, în cinci ani se ajunge și la amputarea celeilalte. Igiena picioarelor la diabetici Pacienții diagnosticați cu diabet trebuie să mențină o igienă riguroasă a picioarelor: se vor spăla cu apă sub 37 de grade Celsius, se vor șterge conștiincios, inclusiv între degetele de la picioare, căci umezeala favorizează apariția infecțiilor. Trebuie să poarte numai șosete din bumbac și încălțăminte confortabilă, pentru a nu traspira. Vor evita să meargă desculți și purtarea încălțămintei fără ciorapi. Screening-ul ar preveni complicațiile Diabetul zaharat ar putea fi depistat din vreme și, în multe cazuri, apariția complicațiilor ar putea fi prevenită dacă ar fi efectuat un screening. Aceasta este concluzia specialiștilor care s-au întâlnit, în acest sfârșit de săptămână, în cadrul Expert Meeting. „Screening-ul este important pentru reducerea costurilor îngrijirii persoanelor cu diabet zaharat”, au arătat organizatorii evenimentului. „Controlul oftalmologic periodic și tratamentul adecvat ar putea preveni până la 60% din orbirile legate de diabet. Examinarea regulată a piciorului și educația pacienților ar putea să scadă amputațiile cu 85%. Totodată, controlul tensiunii arteriale ar putea reduce boala de inimă și accidentele vasculare cerebrale cu 50%”, a afirmat dr. Maria Moța, specialist diabetolog. „Undeva în lume se pierde un picior diabetic la fiecare 30 de secunde din cauza diabetului. Problemele piciorului diabetic reprezintă cel mai frecvent motiv de internare pentru pacienții cu diabet”, a adăugat dr. Ioan Andrei Vereșiu, președintele Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. În lipsa unui screening organizat de minister, pacienții trebuie să se prezinte regulat la medicul diabetolog pentru efectuarea analizelor, astfel încât să fie prevenite complicațiile.