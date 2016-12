La ce riscuri te expui dacă mănânci doar legume şi fructe

La ce riscuri te expui dacă mănânci doar legume și fructe

Persoanele care se hotărăsc să renunțe complet la consumul de carne și la toate produsele de origine animală fac acest lucru din diferite convingeri, dar cele mai multe dintre ele nu cunosc faptul că o astfel de dietă poate provoca anumite deficiențe. Din dorința de a avea o viață cât mai sănătoasă și de a reduce aportul de grăsimi saturate din alimentație sau pur și simplu pentru a evita sacrificarea animalelor, un număr tot mai crescut de persoane se orientează în ultima vreme către dieta vegetariană. Există mai multe tipuri de vegetarieni. Unii mănâncă doar legume, fructe, cereale, ulei, nuci și semințe, alții consumă și lapte, produse lactate și ouă, dar mai sunt și persoane care mănâncă și pește, pui sau curcan, excluzând doar carnea roșie. Prin beneficiile dietei fără carne, vegetarienii reușesc relativ ușor să-și păstreze greutatea și sunt mai protejați împotriva cancerului sau a bolilor cardiovasculare. Cu toate acestea, dr. Mihaela Bilic, medic nutriționist și autoarea cărții „Sănătatea are gust”, este de părere că și consumul de carne are rolul lui în menținerea unui trup sănătos.Excluderea cărnii din alimentație, periculoasă pentru gravideNutriționistul consideră că femeile care așteaptă un copil sau cele care alăptează ar trebui să ocolească dietele strict vegetariene. „Prin consumul de carne, ouă, lapte și produse lactate, femeile își asigură aportul de vitamina D, vitamina B12, calciu, fier, zinc și proteine, necesar sarcinii și alăptării. Chiar și cele cu un regim lacto-ovo-vegetarian bine planificat pot sta liniștite, însă dieta vegan are riscuri multiple”, avertizează dr. Bilic.Specialistul spune că un regim alimentar care nu conține nici un fel de produse de origine animală nu permite o creștere în greutate într-un ritm care să susțină evoluția sarcinii și nu poate asigura aportul optim de acizi grași esențiali omega-3, necesar pentru dezvoltarea fetală. În plus, „dieta vegan este asociată frecvent cu deficit de vitamina B12 care poate duce la retard în dezvoltarea fizică și intelectuală a fătului, indiferent dacă se folosesc suplimente nutritive”, adaugă dr. Mihaela Bilic.Risc de anemie cronică pentru copiiUnii părinți consideră că printr-o alimentație strict vegetariană, copiii lor vor fi mai sănătoși, așa că refuză să le ofere acestora carne sau alte produse de origine animală. Potrivit medicului nutriționist, o astfel de alimentație se poate dovedi periculoasă pentru copiii cu dietă vegan deoarece aceștia pot prezenta nu doar carențe de proteine, vitamine și minerale, dar este dificil să își asigure inclusiv necesarul caloric zilnic. „Vegetalele au densitate calorică scăzută, umplu stomacul înainte de a fi satisfăcute nevoile de energie și nutrienți, deci satură prea devreme”, spune dr. Bilic. Mai mult, copiii cu alimentație bazată doar pe legume, fructe și cereale, nu reușesc să aibă un aport satisfăcător de vitamina D, calciu, fier sau zinc din mâncare. „S-a observat că dacă sunt trecuți după un timp la o alimentație normală, care conține produse animale, copiii rămân cu un deficit de absorbție și metabolizare al vitaminei B12, adică anemie cronică”, explică medicul. Totodată, dr. Bilic susține că adolescenții vegetarieni au de obicei o alimentație mai puțin diversificată și săracă în nutrienți, ceea ce afectează definitiv și ireversibil dezvoltarea și consolidarea sistemului osos și poate reduce capacitățile intelectuale.Ce înseamnă o dietă vegetariană echilibratăPentru a avea un regim alimentar vegetarian care să nu ne creeze probleme, Mihaela Bilic ne recomandă să mâncăm cât mai diversificat posibil. „Varietatea este literă de lege pentru vegetarieni, deoarece conținutul de minerale, vitamine și proteine diferă de la un produs la altul, iar asocierea și alternarea alimentelor previne carențele”, afirmă nutriționistul. De asemenea, ar trebui încurajat consumul zilnic de suplimente nutritive și produse îmbogățite cu vitamine și minerale. Vegetarienii pot înlocui carnea cu produse pe bază de soia și leguminoase, precum fasolea boabe, mazărea, lintea și năutul, iar laptele natural cu lapte de soia și tofu. Este bine de știut și că legumele cu frunze verzi conțin de cinci ori mai mult calciu decât restul legumelor, iar fructele uscate au de șase ori mai mult fier decât variantele proaspete. În final, în cazul în care ne decidem să nu mai mâncăm carne, dr. Bilic ne sfătuiește să folosim cât mai des posibil produse proaspete, în varianta lor integrală și să evităm preparatele vegetale bogate în grăsime.