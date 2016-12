La câte analize gratuite au dreptul gravidele

Un bebeluș sănătos este ceea ce își dorește fiecare gravidă, însă o sarcină presupune responsabilități în plus pentru întreaga familie, iar pentru faptul că „setul“ de analize gratuite este extrem de limitat, multe femei nu ajung la medic nici măcar o dată pe parcursul celor nouă luni.Testele pentru depistarea hepatitelor B și C, hemoleucograma, testarea HIV, glicemia, creatinina, analizele pentru coagularea sângelui sau grupa sanguină sunt pe lista analizelor de care orice gra-vidă poate beneficia gratuit. Însă acestea nu surprind cele mai grave dintre proble-mele care pot să afecteze mai ales fătul.De exemplu, profilul Torch, un test esențial pentru depistarea infecțiilor care pot pune în pericol viața fătului, o costă pe gravidă 340 lei.„Fiecare femeie care are un test de sarcină cu rezultat pozitiv merge la medicul de familie. Acesta îi poate prescrie un set de analize, însă este recomandat ca ea să consulte un medic ginecolog pentru confirmarea sarcinii. Acesta o va trimite înapoi la medicul de familie cu toate datele despre sarcină, urmând să i se dea analizele obligatorii. Din păcate, multe investigații care sunt extrem de importante pentru depistarea unor boli extrem de grave nu sunt decontate. În plus, Spitalul Județean Constanța nu mai are laborator propriu, ceea ce face ca analizele să fie direcționate către laboratoarele private”, a explicat dr. Gherghina Rizea, medic primar medicină de familie.Gravida este asigurată prin legePe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța, Lămâița Antochi, susține că gravidele sunt asigurate automat, prin lege: „O gravidă este asigurată și poate beneficia de toate serviciile medicale prevăzute în pachetul de bază. Sunt 38 de laboratoare de analize medicale în Constanța la care fiecare gravidă poate merge pentru investigații în baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau a scrisorii medicale de la medicul specialist, respectiv ginecologul. Ele trebuie să știe că nu mai trebuie să stea niciun moment pe vreo listă de așteptare și că încă din primul moment au de la medicul de familie un set de analize obligatorii. Aceste analize sunt de luare în evidență a gravidei și sunt gratuite. Dacă medicul specialist va considera că este nevoie de investigații în plus, gravida le va suporta costul”.Riscurile sunt imenseÎn lipsa monitorizării sarcinii, riscurile sunt imense. De la malformații congenitale și până la boli foarte grave, copiii sunt expuși pe toată perioada sarcinii, spun specialiștii. Fiecare analiză, fiecare test contează la fel de mult pentru ca un copil să vină pe lume sănătos.„Ne confruntăm și la ora actuală cu un număr foarte mare de gravide care nu vin nici măcar la un singur control și care ajung în situația de a da naștere unor copii cu grave probleme de sănătate. Investigațiile din sarcină sunt extrem de importante atât pentru gravidă, cât și pentru medicul care o are în evidență, în primul rând pentru că trebuie stabilită corect vârsta gestațională. Acest lucru poate fi stabilit cu precizie doar în primele săptămâni de sarcină și ajută specialistul să aprecieze momentul când va avea loc nașterea. În plus, cu ajutorul acestor investigații, se poate aprecia și starea de sănătate a gravidei, putând fi prevenite situațiile în care mama sau fătul sunt în pericol”, explică dr. Vlad Tica, șeful secției de obstetrică-ginecologie din cadrul Spitalului Județean Constanța.Măsuri de austeritateÎn acest context, managerii de spitale recunosc că o gravidă ar trebui să beneficieze de un număr mult mai mare de analize și investigații pe timpul sarcinii, însă acestea se plătesc datorită lipsurilor din sistem.„Pe lângă ce gratuități sunt în prezent în sistem, sigur că am vrea cu toții să asigurăm un pachet de servicii mult mai complex, însă subfinanțarea face ca lucrurile să stea altfel. Ca manager de spitale, ai două variante: ori faci mai puține cheltuieli, ori reduci din salarii, ceea ce nu este permis. Discutăm în permanență cu toți șefii de secții, cu maternitatea și vă asigur că aceștia ne cer fonduri pentru medicamente și investigații pe care să le asigure pacientelor, însă suntem de multe ori în situația în care dăm prioritate situațiilor critice. Sunt măsuri de austeritate impuse de sistem și pe care nu le putem imputa medicilor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Stere Bușu, directorul Spitalului Municipal Medgidia.