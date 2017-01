Kinetoterapia sau vindecarea prin mişcare

Kinetoterapia sau vindecarea prin mișcare

Nu de puțin ori auzim în jurul nostru termenul de kinetoterapie. Acest termen însumează totalitatea mijloacelor de prevenire, tratare și recuperare medicală, astfel că ea este folosită atât pentru menținerea sănătății articulare sau osoase, cât și pentru tratarea afecțiunilor de acest gen.Care sunt beneficiileSuferiți de dureri de coloană sau ați suferit un accident? „Kinetoterapia este o formă terapeutică individualizată care, plecând de la programe de exerciții fizice statice și dinamice, se poate folosi în programele terapeutice profilactice (de prevenire), curative și de recuperare”, explică kinetoterapeutul Daniel Radu, specialist în cadrul Centrului Medical IOWEMED Constanța. Refacerea forței musculare după un traumatism sau corectarea posturii în cazul persoanelor cărora li s-a deformat coloana sunt printre primele obiective urmărite în acest tip de tratament.„Readaptarea funcțională a pacienților care sunt în stadii avansate de boală sau care au suferit, de exemplu o operație de hernie de disc este un proces de lungă durată, iar kinetoterapia îi ajută să ajungă treptat, la refacerea funcțiilor diminuate. De altfel, o serie de afecțiuni pot fi tratate cu succes prin această metodă: afecțiuni ortopedice, afecțiuni neurologice, traumatisme sau chiar boli congenitale, precum distrofia musculară sau luxația congenitală de șold.Pașii pe care îi urmează un pacient care are nevoie de kinetoterapie încep în cabinetul medicului de familie sau ai specialistului ortoped. Desigur, există și cazuri în care bolnavul trebuie monitorizat și de către un neurolog pentru a se interveni și medicamentos. Ajuns la kinetoterapie, acestuia i se face un istoric medical al tuturor bolilor de care suferă și al stării de sănătate, urmând ca specialistul să îi creeze un program individua-lizat de recuperare medicală”, explică kinetoterapeutul.„Pacientul continuă terapia acasă“Dacă pentru alte metode de recuperare medicală este nevoie în permanență de specialist, în cazul kinetoterapiei lucrurile sunt mult mai simple. Pacientul trebuie să urmeze un program de terapie pe care îl poate urma și acasă. „Kinetoterapia prezintă un mare avantaj: pacientul învață în sala de kineto o serie de exerciții și mișcări de recuperare medicală pe care este recomandat să le urmeze și acasă pentru o recuperare mult mai rapidă. Important este totuși, ca bolnavul să nu se îmbete cu apă rece că dacă face o lună de terapie se recuperează complet și renunță la tratament. În unele afec-țiuni, recuperarea medicală trebuie realizată pe termen lung, mai ales dacă pacientul are o vârstă înaintată. De aceea, el trebuie să înțe-leagă că dacă vine două luni la tratament și renunță înainte ca organismul să fie refăcut măcar parțial, se pierde tot procesul de recuperare, iar el riscă să ajungă în același punct”, completează kinetoterapeutul.Cum prevenim problemeleExercițiul fizic are efecte benefice la orice vârstă, astfel că fiecare dintre noi ar trebui să conștientizeze importanța lui. Iar dacă mișcarea începe din copilărie, pot fi evitate multe dintre problemele care apar în perioada de creștere, când copiii sunt predispuși la mișcări necontrolate, ce duc automat la deformarea coloanei.