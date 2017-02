Keratitele herpetice se pot reactiva chiar şi după 20 de ani

Keratitele herpetice se pot reactiva chiar și după 20 de ani

Keratita herpetică este o afecțiune cu potențial recidivant și reprezintă o inflamație la nivelul corneei, produsă de virusul herpetic.În ultima vreme, tot mai mulți constănțeni au ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență cu această afecțiune, ce poate fi de două feluri: superficială și profundă. Mai mult decât atât, aceasta este o afecțiune acută, dar cu evoluție cronică. Ca urmare, virusul persistă și apar deseori recidivele la același ochi.„În primul rând, pacientul lăcrimează foarte tare și are vederea modificată, în ceață. Problema este că boala se poate reactiva și la două luni, dar și chiar după 20 de ani, iar tratamentul este de durată”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Sanda Jurja.Cert este că afecțiunea apare întotdeauna la persoanele cu imunitatea scăzută, indiferent de vârsta pe care o au. În plus, ea își face debutul de multe ori după diferite cure de slăbire, un regim alimentar nesănătos sau mai puțin bogat în proteine sau cronică, dacă pacientul nu se odihnește suficient, fumează sau are boli cronice care duc la scăderea imunității, precum anemii, hepatite, HIV, cancer etc.Rana de pe cornee are forma unei mici ramificații, vizibile la microscop. În alte cazuri, însă, are forma unei eroziuni corneene mai mari. Desigur, mai există posibilitatea ca aceasta să arate ca o eroziune simplă, care, în absența vreunui traumatism sau a unui corp străin corneean, poate fi similar cu diagnosticul de herpes corneean, dacă este însoțită de simptomele carac-teristice. Tratamentul este foarte tipic, trebuie instituit rapid, corect și rezultatele ar trebui să fie favorabile.În unele cazuri, vederea încețoșată poate fi pronunțată mai ales atunci când persoana suferindă încearcă să se uite la un obiect care se află în direcția unei surse de lumină puternică. Altfel spus, în cele mai multe cazuri, pacienții nu suportă lumina, fiind vizibil deranjați de ea. Apoi, bolnavul acuză scăderea acuității vizuale, el văzând tot mai prost obiectele situate la o distanță mai mare.