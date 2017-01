Jumătate dintre bărbaţii trecuţi de 50 de ani au probleme cu prostata

Jumătate dintre bărbații trecuți de 50 de ani au probleme cu prostata

Tulburările urinare pot apărea la fiecare al doilea bărbat trecut de 50 de ani și la 75% dintre cei peste 60 de ani. Problema este reprezentată de mărimea adenomului prostatei sau de ceea se numește în limbaj medical hiperplazia benignă de prostată sau pe scurt HBP. Pentru a fi diferențiată de o boală malignă, așa cum este cancerul, se folosește termenul „benign”. Tabloul bolii nu trebuie neglijat, ne spune prof. dr. Viorel Tode, pe care îl puteți contacta la cabinetul medical de pe strada Mihai Viteazu, nr. 67 B sau la telefonul 0241/811955. Medicul urolog ne spune că boala poate debuta treptat, așa că bărbatul se prezintă la medic, de multe ori, după luni sau chiar ani după apariția primelor simptome. Prostata este o glandă situată dedesubtul vezicii urinare. În mod normal, este de dimensiunea unei castane, cântărește aproximativ 8 grame și are o formă aproximativ circulară, fiind situată în jurul uretrei. În fața prostatei se găsește osul pubisului, iar imediat în spatele său este rectul, de aceea poate fi ușor examinată de către medic prin introducerea unui deget la nivelul rectului. Funcția glandei constă în producerea și secreția de substanțe și fluide care îndeplinesc roluri foarte precise în organism. Lichidul spermatic secretat la nivelul prostatei reprezintă un mijloc de transport pentru spermatozoizi. Prostata are o structură formată din țesut muscular și glandular fiind compusă din mai mulți lobi. Din partea centrală de dezvoltă în timp hiperplazia benignă, iar cancerul de prostată din partea periferică. De ce bărbatul nu are nicio problemă și brusc se trezește cu o serie de suferințe? Sub influența hormonului de creștere și a hormonilor androgeni, prostata poate ajunge la bărbatul adult până la aproximativ 20 grame. La vârste înaintate se ajunge la o modificare a echilibrului hormonal la bărbat fără ca el să resimtă în mod deosebit schimbarea. Oamenii de știință au arătat că o creștere a prostatei se produce cel mai frecvent la nivelul regiunii situate în imediata vecinătate a uretrei. Din această cauză, uretra se poate îngusta, iar scurgerea urinei poate fi îngreunată. Ce tulburări pot apărea și când trebuie să se prezinte bărbatul la medic? Primele tulburări sunt produse de îngustarea uretrei, așa cum ne-a spus dr. Viorel Tode. Deși multe din simptome sunt diferite de la pacient la pacient, unele sunt considerate a fi tipice, iar pacientul care se confruntă cu asemenea situații trebuie neapărat să se prezinte la medic: 1. Urinările frecvente, în special noaptea. 2. În ciuda unei dorințe mari de a urina, apare o întârziere a jetului de urină, care este fără presiune și durează ceva mai mult. 3. O dorință foarte intensă de urinare, urmată numai de evacu-area unei cantități mici de urină 4. Când bărbatul are senzația că a terminat de urinat, mai apar câteva picături reziduale. 5. Dureri, senzația de arsură sau de usturime în timpul urinării 6. Urinare tulbură. În cazul în care un bărbat acuză una dintre situațiile enumerate, trebuie să se prezinte la medicul urolog care-l va examina și va prescrie un tratament corespunzător.