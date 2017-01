Jucăria potrivită va ajuta copilul să crească frumos

Rolul jucăriilor nu este doar de a-i distra pe copii sau de a le da o preocupare. Utilitatea lor este de a-i sprijini pe micuți în evoluția lor pe plan fizic, intelectual și emoțional. Părinții trebuie să țină cont în alegerea jucăriilor de complexitatea lor și de vârsta micuțului. Copiii au la dispoziție o varietate tot mai mare de jucării. Este indicat însă ca părinții să facă alegerile în locul lor, pentru a le ghida astfel dezvoltarea. Jucăriile reprezintă o parte semnificativă a lumii prichindeilor. Cu ajutorul lor, bebelușii încep să exploreze lumea, mediul înconjurător. Copilașii de peste un an încep să vorbească tot alături de jucării, iar preșcolarii își construiesc pe seama lor personaje imaginare. În acest mod, jucăria devine un prieten de viață, dar care se poate dovedi utilă dacă părinții vor ține cont că folosirea adecvată a obiectelor stimulează fantezia și intelectul copiilor. Părinții trebuie să țină cont că jucăriile sunt create pentru anumite segmente de vârstă, căci ajută în mod special la dezvoltarea pe anumite planuri, precum cel privind socializarea, imaginația, limbajul sau afectivitatea. La opt luni - jucării muzicale și colorate Introducerea jucăriilor complexe trebuie făcută în jurul vârstei de opt luni. În perioada aceasta, sugarul are nevoie de jucării care să-i stimuleze intelectul și abilitățile fizice. Jucăriile colorate îi atrag atenția, poate să le prindă și chiar să le treacă dintr-o mănuță în alta. Sunt indicate jucăriile pentru împins, căci dezvoltă motricitatea și abilitatea de a coordona privirea cu mișcările corpului. Părinții le pot cumpăra cuburi colorate, deoarece micuții au dobândit suficientă putere și dexteritate pentru a le mișca și vor fi încântați să le sorteze în funcție de culoare sau mărime. Pe de altă parte, jucăriile polifonice îi vor ajuta pe sugari să producă sunete și să dezvolte imitația verbală și asocierea de sunete. Iar copiii vor explora jucăriile muzicale, căci sunt viu colorate și au fel de fel de butoane care scot sunete surprinzătoare și se aprind luminițe de diferite culori. Jocurile copilului de doi ani dezvoltă răbdarea Pentru vârsta de doi-trei ani, adecvate sunt jucăriile care ajută la dezvoltarea limbajului, acumularea de cunoștințe cognitive, capacitatea de a avea răbdare, afectivitatea. Printre acestea se numără seturile de bucătărie, jocurile care presupun așteptarea rândului, animalele de pluș, mingile, cărticelele cu imagini cu animale sau care descriu sentimente și motivația lor. Părinții ar putea să le dăruiască prichindeilor și biciclete, învățându-i de mici cu mișcarea. Pentru preșcolari sunt potrivite jocurile care stimulează imaginația: de construcții, matematice, puzzle etc. Copiii pot fi provocați, prin joc, la orice vârstă, iar gradarea complexității jucăriilor va duce la acumularea de noi însușiri, specifice vârstei. Dacă va reuși să stăpânească fiecare nouă jucărie, micuțul va avea mai multă încredere în sine.