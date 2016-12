JOJO, injecţii în burtă în timpul sarcinii: "Trombofilia mi-a creat multe nopţi nedormite"

JOJO, injecții în burtă în timpul sarcinii: "Trombofilia mi-a creat multe nopți nedormite"

Ştire online publicată Luni, 05 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

"Știți deja că pentru mine la a doua sarcina a fost mult mai greu. Când cineva îmi spune că a trecut repede timpul și că mai e un pic, zâmbesc, pentru că știu că nu e chiar așa. Repede nu a trecut din anumite puncte de vedere. Am simțit din plin fiecare zi, mai ales că a fost așa, ca într-un montagne russe, cu suișuri și coborâșuri.CITEȘTE ȘI Trombofilia, afecțiunea greu de depistat care pune viața în pericol Așa am aflat la un moment dat că sarcina mi-a declanșat niște probleme cu tiroida, care nu a mai făcut față de această dată (hipotiroidie) și tot în urma unor analize efectuate pe partea de început am aflat că am trombofilie. Am început așadar medicația corespunzătoare atât pentru o problemă cât și pentru cealaltă (Euthyrox pentru tiroidă și Aspirin cardio pentru trombofilie). Tiroida nu m-a speriat așa de tare deși dă în mod clar tot felul de stări neplăcute, însă trombofilia mi-a creat multe nopți nedormite…", și-a început Jojo postarea pe blog.Cântăreața a scris mai apoi cum a început să își facă injecții. "Am intrat de ceva vreme pe injecții cu anticoagulant. Nu credeam că voi reuși vreodată să îmi fac singură o injecție. Însă am reușit. Am avut un prag la un moment dat când eram pe cale să bag pentru prima dată acul sub pielea de pe burtică. Însă am tras aer în piept și am făcut-o. Noroc că acele sunt subțiri. Am tot citit pe internet că în burtă nu doare. Nu e propriu zis o durere însă cel puțin pe mine mă ustură tare", a scris Jojo pe blog.