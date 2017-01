"Jaful cel mai mare s-a făcut în spitale!". Declaraţiile care pot provoca revoluţia în sistem

"Jaful cel mai mare s-a făcut în spitale!". Declarațiile care pot provoca revoluția în sistem

“Chiar acum le permitem baronilor sănătății și politicienilor care au distrus sistemul să își ia revanșa. Tot ce a făcut bun guvernul Cioloș în orice domeniu, toate reformele începute în acest an, toata munca a zeci de oameni, vor încerca să o arunce urgent la coș. Puterea trebuie să meargă din nou la ei, la tătucii sistemului, la cei neclintiți de zeci de ani deja din pozițiile lor, la cei care au adus sistemul sanitar în halul în care este acum.Domnii de la guvernare (mai precis cei din Senat și de la Guvern, deocamdată) ne spun ca este ok ca managerii de spitale publice: să fie în organe de conducere, administrare și control, ale partidelor politice; să fie în organe de conducere, administrare și control ale companiilor private; să își promoveze rude pe poziții de șefi mai mici (șefi de secție, laborator etc.) în același spital; să fie selectați doar dintre cadre universitare și medici primari în toate spitalele clinice; să primească finanțări pentru activități didactice sau de finanțare de la furnizori ai spitalului; să numească șefii de secție/laborator fără nici un fel de concurs, desigur, la recomandarea universității (sau, desigur, acolo unde este cazul, să separe secția în 2,3,4 secții mai mici, ca toată lumea să fie mulțumită).DE CE FAC ASTA?DE CE ESTE ATÂT DE IMPORTANT?Ei bine, JAFUL ale cărui rezultate le vezi acum în sănătate nu s-a făcut doar din Ministerul Sănătății și de la sediile partidelor!JAFUL cel mai mare s-a făcut în spitale. BANII TĂI au fost furați de manageri CORUPȚI, de manageri NUMIȚI POLITIC, de ei și de PRIETENII LOR din partid, universitate etc.Spitalul este instituția cu rol de pâlnie în sistem, pâlnia în care se toarnă bani de la CNAS, bani de investiții de la MS, bani de investiții de la primari și consilii judetene, bani din fondurile europene, bani care se scurg către firme prietene și de familie. Te-a mirat ce ai văzut la Malaxa? Domnul doctor (medic primar și cadru universitar, desigur) Secureanu este doar un pește mic. Alți câțiva au fost arestați în cursul anului trecut. Alții urmează. Toți au îndeplinit condițiile de mai sus. Și da, despre faptele lor știau toți!Cei care i-au numit, cei care i-au mărit, cei care le-au permis sau împreună cu care și-au numit rudele și finii în funcții cheie în spital, cei care i-au pus acolo pentru a iți fura banii. Banii din taxele tale pentru medici și personalul din spital care a avut sau va avea grijă de tine și de ai tăi, banii de medicamente pe care a trebuit sau va trebui să le cumperi tu, pentru că nu se găsesc în spital, banii pentru dezinfectantul care nu exista în recipientul ala gol de pe perete, banii pentru a repara nenorocitele acelea de clădiri în care nu îți vine să intri nici sănătos, banii pentru ca tu și ai tăi să te faci bine, atunci când ai avut sau vei avea nevoie de acel spital.Dacă ei vor avea nevoie, vor merge în străinătate.Când tu sau ai tăi veți avea nevoie, va trebui să împingi la deal un bolovan imens. Dacă vei avea resursele să îl împingi, te vei salva. Dacă nu, te va strivi, pe tine sau pe cei dragi ție”.