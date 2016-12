Îţi neglijezi dantura? Ai parte de o sănătate şubredă!

Îți neglijezi dantura? Ai parte de o sănătate șubredă!

„Tu ai grijă de dantura ta?” Este prima întrebare pe care nu trebuie să așteptăm să ne-o lanseze neapărat medicul dentist, ci pe care ar fi sănătos să o avem în minte cât mai des. Asta pentru că bolile care derivă din problemele dentare nu sunt doar un mit, ci o realitate de care medicii ne sfătuiesc să avem grijă.Știți ce impact are sănătatea oro-dentară asupra sănătății generale? Faptul că între sănătatea orală și cea generală există o legătură destul de strânsă nu mai reprezintă chiar o noutate, însă mai puțin cunoscut este modul în care acestea se influențează reciproc.„Trebuie să îți îngrijești dinții nu doar pentru a avea un zâmbet strălucitor sau pentru a evita dezagreabilele vizite la dentist. Dacă privim cavitatea orală ca pe principala poartă de intrare a microbilor în organism, vom înțelege importanța sănătății acesteia și vom fi scutiți de multe neplăceri. Astfel, trebuie știut că inflamarea cronică a gingiilor este asociată cu apariția unor probleme cardiovasculare, inflamații ale articulațiilor, declanșarea unor pneumonii la persoanele vârstnice, întreținerea unei glicemii crescute la diabetici, nașteri premature sau avorturi spontane la femeile însărcinate, probleme digestive datorate sfărâmării insuficiente a alimentelor. Și nu în ultimul rând, trebuie să ne referim și la încrederea în noi înșine, care este puternic influențată de felul în care ne întreținem dantura. O respirație urât mirositoare, dinții îngălbeniți, cariați sau, mai rău, dinții lipsă, sunt tot atâtea motive care ne scad încrederea în sine și implicit afectează calitatea vieții”, explică dr. Corina Niamani, medic dentist generalist în cadrul Academiei de Zâmbete din Constanța.O carie, o multitudine de complicațiiDeși mulți dintre noi facem frecvent greșeala să considerăm că o carie nu ne poate crea probleme și „tragem” efectiv de timp pentru a evita consultul medical, iată că medicii atrag atenția că astfel de „obiceiuri” sunt total nesănătoase și inestetice, ba chiar și că atrag după ele o serie de probleme de sănătate.„Caria dentară reprezintă cea mai răspândită afecțiune cronică pe plan mondial, afectând copiii, adulții și vârstnicii. Este o boală infecțioasă provocată de bacteriile din cavitatea bucală și produsele acestora care ajută la formarea plăcii dentare microbiene și acționează demineralizând și distrugând suprafața externă a dintelui - smalțul. Dacă procesul evoluează, caria afectează progresiv dentina, moment în care apare durere provocată de alimente dulci sau reci/ fierbinți, apoi pulpa dintelui unde se găsește nervul, durerea devenind spontană, insuportabilă. Acest lucru are un impact major asupra stării de sănătate generală. Pentru a evita pe cât posibil apariția, dar și evoluția lor, consider că atitudinea profilactică trebuie să guverneze întreaga activitate stomatologică, indiferent de faza de tratament.Prevenirea apariției afecțiunilor oro-dentare cu ajutorul unor măsuri simple, dovedite și eficiente: periajul dentar executat corect cu o pastă cu fluor de 2 ori pe zi, timp de 3-5 minute, folosirea mijloacelor auxiliare: ața dentară, apa de gură, dușul bucal, igiena alimentației, sigilarea șanțurilor și fosetelor dinților cuspidate, igienizare profesională la 6 luni.Este la fel de importantă depistarea afecțiunilor în faza incipientă și tratamentul precoce și prevenirea apariției unor complicații și stoparea evoluției lor când acestea s-au produs”, completează medicul.