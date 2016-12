Investiţii medicale de 150.000 euro în Constanţa

Investiții medicale de 150.000 euro în Constanța

Începând de vinerea trecută, constănțenii se bucură de un nou centru medical modern, cu aparatură de ultimă generație, unde se pot trata și își pot efectua investigații medicale.În cei opt ani de când On Clinic își desfășoară activitatea în Constanța, au fost tratați peste 20.000 de pacienți. Pentru ca și mai mulți constănțeni să beneficieze de serviciile acestei clinici, la sfârșitul săptămânii trecute, la Constanța, a fost inaugurat noul sediu „On Clinic Advanced Medical Institute”, amplasat în apropiere de Spitalul Județean de Urgență. În cadrul evenimentului au fost prezenți și coordonatorul medicilor On Clinic, dr. Iusuf Timurlenc, dr. Carol Fridman și Cătălin Grasa, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență din Constanța. „Suntem de opt ani în Constanța, timp în care am tratat mii de pacienți. Este unul dintre cele mai importante orașe din țară și am considerat oportun să investim în sistemul sanitar de aici. Dorim să le oferim constănțenilor servicii medicale de calitate”, a afirmat, la inaugurare, Rachmut Moshe, directorul general al clinicii On. Valoarea totală a investițiilor se ridică la 150.000 de euro.Clinicile On, deschise în toată lumeaUnitatea sanitară deschisă la Constanța face parte dintr-o rețea internațională de clinici private, cu peste 120 de sucursale la nivel mondial și 14 filiale în mai multe orașe din țară. Clinica Medicală Internațională este specializată în tratamente fără operație și fără internare. „Investiția pe care am făcut-o a venit natural. Avem unii dintre cei mai buni specialiști la nivel național și am considerat că este necesar să ne extindem, pentru a întâmpina cât mai multe din nevoile pacienților de aici”, a mai spus Rachmut Moshe. În cadrul centrului, clinica Proctoline tratează hemoroizi sau fisuri anale, iar clinica Varicoline este specializată, printre altele, în tratamentul varicelor dureroase, venelor inestetice sau a rănilor cauzate de diabet. Mai mult, clinica On din Constanța este dotată, în premieră, cu aparatură pentru proceduri de tip HAL-RAR Dopler, o metodă nouă și revoluționară în tratarea hemoroizilor de grad II și III. Aici se tratează și disfuncțiile sexuale masculine, precum impotență, ejaculare precoce sau erecție slabă. Pe lângă acestea, noul sediu de la Constanța dispune de trei noi specializări. Este vorba despre neurologie, ecografie și analize medicale. Managerul noului sediu, Aura Manole, spune că, astfel, dezvoltarea clinicii continuă. „Suntem pe primul loc de doi ani și ne dorim să oferim și în continuare servicii bune și de calitate constănțenilor. În clinica noastră valoarea umană contează”, a precizat aceasta. Potrivit directorului general al clinicii, Rachmut Moshe, anul viitor vor fi deschise alte zece sedii în mai multe orașe din România. Următoarea inaugurare va avea loc luna viitoare, în orașul Brașov.