Investigaţiile şi tratamentele, monitorizate prin dosarul de sănătate

Investigațiile și tratamentele, monitorizate prin dosarul de sănătate

Începând din luna februarie a acestui an, pacienții, asigurați sau nu, vor avea dosare electronice de sănătate în care vor fi trecute investigațiile și tratamentele la care au fost supuși. În plus, aceste dosare, care vor fi disponibile online și care vor putea fi accesate cu ajutorul unei aplicații a Casei Județene de Asigurări de Sănătate, vor conține și informații legate de afecțiunile de care suferă fiecare pacient.Proiectul vizează toate persoanele asigurate, are ca scop stocarea tuturor informațiilor despre asigurați pentru eficientizarea actului medical și este un demers al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.„Dosarul electronic, co-finanțat prin fonduri europene, reprezintă o nouă verigă în demersurile de informatizare a serviciilor oferite de CNAS. Acest nou sistem, când va deveni operațional la începutul anului 2015, va completa modernizarea platformei informatice a asigurărilor de sănătate, ușurând atât munca medicilor, cât și interacțiunea pacienților cu casele de asigurări”, a declarat Dragoș Poteleanu, președintele CJAS Constanța.