Invenţie medicală românească, premiată cu aur

Invenție medicală românească, premiată cu aur

O echipa de cercetatori romani a primit medalia de aur la Targul de Inovatii - Innova de la Bruxelles, cu o noua tehnologie medicala care va permite regenerarea mai rapida a suturilor nervilor periferici, in prezent fiind necesare grefe de nervi pentru salvarea zonelor afectate, conform Mediafax.Inventia romaneasca are si o mare valoare comerciala. Exista doua firme in lume care produc tehnologii asemanatoare, dar cu preturi de 500 de dolari pentru un tub de doi centimetri. Produsul romanesc costa in jur de 30 de euro, potrivit sursei citate.