Învăţaţi de la animale cum să mâncaţi sănătos!

Învățați de la animale cum să mâncați sănătos!

Pentru a avea un organism sănă-tos trebuie, în primul rând, să învățăm să mâncăm sănătos. Aceasta a fost ideea susținută de dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Ali-mentare București, în fața constănțenilor strânși în sala de spectacole a Casei de Cultură. Prelegerea a făcut parte din evenimentul intitulat „Și noi ce mai mâncăm”, organizat de Arhiepiscopia Tomisului și Curtea Brâncovenească. Mai mult nu înseamnă mai bun! Dr. Mencinicopschi a subliniat că trebuie consumate alimente naturale, în special fructe și legume, chiar și în defavoarea produselor alimentare produse de om și „lăudate” că ar fi extrem de bogate în nutrienți. Explicația oferită de medic este că, dacă are mai multă vitamina C sau mai mult fier, nu în-seamnă neapărat și că este mai bun. „Un aliment, din punct de vedere funcțional, nu este suma componentelor lui, adică a nutrienților și non-nutrienților. Să luăm exemplul unui autoturism. Dacă este întreg nu este același lucru cu grămada de piese dezasamblate. Diferența este proiectul, matricea după care a fost construită mașina, care o face funcțională. La fel și în cazul alimentului, și componentele acestuia sunt combinate după o matrice informațională, care stabilește în ce cantitate și calitate sunt conținuți nutrienții. În ziua de astăzi, produsele alimentare sau alimentele «culturale», cum le spun eu, conțin nutrienți în proporții care nu se regăsesc într-un aliment natural. Vedem la televizor reclame care ne spun că un produs conține de zece ori mai multă vitamina C decât într-un măr. Sau că un lapte are de 33 de ori mai mult fier decât laptele natural. Pentru organismul nostru, nu înseamnă că este mai bine, mai sănătos. Fals! Laptele este bun așa cum l-a făcut natura, nu pentru că are o cantitate mai mare dintr-un nutrient. Nu neapărat prezența unui nutrient garantează că este benefic pentru organism. Din contră, dacă nu este luat după o ordine naturală, poate să facă mai mult rău”, a afirmat medicul. Nu ne-am schimbat atât de mult În ciuda tuturor produselor care au apărut pe piață, una mai complexă decât cealaltă și cu un gust mai rafinat, dr. Gheorghe Mencinicopschi a subliniat că pentru a ne asigura un organism sănătos trebuie să ne întoarcem, în permanență, la alimentele pe care ni le oferă natura. „O lungă perioadă de timp, omul a fost vânător și culegător, s-a hrănit cu ce vâna, cu rădăcini și fructe. Avea în spectrul alimentar, arată studiile, peste 300 de specii de plante și animale. Acum, deși în hipermarketuri găsim mii și mii de feluri de mâncare, dieta noastră este monotonă”, a afirmat medicul. Întoarcerea la natură este explicată de medic prin faptul că, biologic, omul nu s-a schimbat semnificativ până în ziua de astăzi. „Nu există modă în alimentație, ca la haine. Nu, singura culoare care trebuie să se poarte în alimentație este cea a sănătății. Iar orga-nismul nostru nu s-a schimbat de aproximativ 40.000 de ani. Deci suntem aceiași de acum zeci de mii de ani și avem nevoie de aceeași mâncare. De aceea este important să ne creăm și alimente culturale sănătoase. Ați observat că ali-mentele foarte rafinate nu sunt bune. Pâinea albă, zahărul foarte rafinat, produsele procesate și foarte chimizate din carne nu sunt sănătoase. În schimb, contra-partidele lor mai puțin rafinate, precum pâinea neagră, un produs din carne neprocesat nu ne fac atât rău”, a mai afirmat specialistul. Elocvent pentru „chimizarea” continuă a alimentelor stă și următorul experiment: „Sunt produse care nu mai au nimic natural. Iar aspectul acesta îl puteți constata mergând cu bunicul, dacă mai trăiește, într-un supermarket. Nu va recunoaște decât produsele de la raionul de legume și fructe și nici acelea pe toate. Ceea ce ne spune că ei nu mâncau atât de multe alimente chimizate, devitalizate”, a spus dr. Mencinicopschi. Instinctul de a se hrăni corect Omul știa, cândva, cel mai probabil atunci când vâna și culegea fructe, ce alimente erau bune pentru el. Acum, caută doar cât de gustos este alimentul, dar nu-i mai recunoaște caracterul nociv. „Omul și-a pierdut instinctul de a mânca corect. În schimb, un animal respinge instinctual ceea ce nu-i face bine. Am putea să învățăm de la animale. De exemplu, ați văzut că pisica respinge unele mezeluri, pe când noi le mâncăm și le dăm și copiilor. Poate mulți se simt jigniți când se spune că trebuie să învățăm să mâncăm. Dar aceasta este condiția ființei umane vizavi de alimente”, a subliniat medicul. Cancerul, prevenit prin alimentație Drept dovadă că omul nu mănâncă sănătos este răspândirea bolilor grave. „Lumea este obeză, iar obezitatea creează sindrom metabolic, care duce la o paletă largă de afecțiuni, denumite boli ale civilizației: hipertensiunea arterială, bolile cardiovasculare, cancerul. Există studii care arată că principalele cauze ale cancerului sunt de natură alimentară. 40% dintre tipurile de cancer pot fi prevenite prin grija pe care o acordăm alimentației”, a declarat Gheorghe Mencinicopschi.