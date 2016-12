Învaţă să depistezi zahărul ascuns, dacă ţii la siluetă!

Învață să depistezi zahărul ascuns, dacă ții la siluetă!

Ştire online publicată Luni, 14 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mulți experți susțin că epidemia de obezitate este cauzată mai degrabă de consumul de zahăr decât de cel de grăsime. Kerry Torrens, nutriționist Good Food, ne învață să depistăm zahărul din produsele în care nici nu credeam că poate exista.S-a ajuns la concluzia că efectul instantaneu pe care îl are zahărul asupra noastră este unul dintre motivele pentru care poftim la dulciuri. Acesta creează o stare de bine, de confort, pe care o căutăm în fiecare moment, în special când avem motive de sărbătorit. Totuși, chiar și cei cărora nu le plac deserturile s-ar putea să consume mai mult zahăr decât conștientizează. Acesta este ascuns în toate alimentele de zi cu zi, de la cereale și pâine, până la sosuri pentru paste. Problema e că zahărul oferă energie sub formă de calorii și... cam atât. Corpul nostru folosește nutrienți luați din alte alimente pentru a putea metaboliza cantitatea de zahăr ajunsă în organism. Acest lucru ne afectează sănătatea, inclusiv imunitatea, corpul devenind vulnerabil la răceli și alte boli. De asemenea, zahărul cauzează fluctuații mari ale glicemiei, ceea ce determină la rândul lor pofta de „ceva dulce”, care uneori poate fi de nestăpânit. Este un cerc vicios care cauzează probleme de greutate, diabet și afecțiuni cardiace.Capcane culinare. Produsele cu un conținut scăzut de grăsimi conțin de obicei o cantitate mai mare de zahăr pentru a le îmbunătăți gustul și textura. Supele, sosurile și alte tipuri de mâncăruri ambalate conțin zahăr. O cutie de băuturi răcoritoare conține în medie echivalentul a 7 lingurițe de zahăr. Chiar și cantitatea de zahăr din anumite fructe, inclusiv din mere, a crescut semnificativ odată cu apariția unor noi soiuri, create pentru a ne satisface pofta de dulce.Cantitatea maximă admisă zilnic. Există două tipuri de zaharuri: cele care se găsesc natural în alimente (precum lactoza în lapte) și cele adăugate (inclusiv mierea și sucurile de fructe). Doza maximă admisă zilnic pentru un adult este de 90 g. Dar zaharurile adăugate ar trebui să se limiteze la 50 g (13 lingurițe) pe zi, adică echivalentul a 2 cutii de băuturi răcoritoare.Cu ochii pe etichetă. Descoperă unde se află zahărul ascuns, verificând rapid aceste informații:1. În tabelul nutrițional, uită-te la conținutul de carbohidrați. Adună această cantitate la cantitatea de zaharuri afișată. Ține minte că 5 g la 100 g înseamnă un nivel scăzut, iar mai mult de 15 g la 100 g arată deja un conținut ridicat de zahăr.2. Verifică denumirea ingredientelor. Cele care se termină în „oză” (glucoză, sucroză, fructoză, lactoză, maltoză, sucraloză) plus mierea, siropul de agave, melasa și siropurile sunt diferite forme de zaharuri. Cu cât acestea se află mai sus în tabelul nutrițional, cu atât cantitatea lor este mai mare.3. Fii atent și la substituenți. De exemplu, xylitolul, sorbitolul și manitolul sunt substanțe zaharoase cu un conținut mai mic de zahăr, care se găsesc în mod natural în unele plante și fructe. De obicei se folosesc în alimente dietetice pentru că au mai puține calorii decât zahărul obișnuit.Important! Zahărul nu este doar pulberea aceea albă pe care o punem în prăjituri. Multe alimente precum pâinea, pastele și orezul sunt alcătuite din zaharuri care se descompun în timpul digestiei. Aceste alimente, la fel ca zahărul, cauzează fluctuații ale glicemiei care conduc la pofta de „ceva dulce”. Ține cont că tot ce mănânci în exces, inclusiv zaharurile, se transformă în depozite de grăsime. Poți să folosești ștevia, un îndulcitor natural, mai dulce decât zahărul, dar care nu cauzează fluctuații ale glicemiei. Majoritatea dietelor sărace în grăsimi sunt bogate în aceste tipuri de alimente, așa că folosește mici trucuri pentru a schimba ceva în dieta ta.