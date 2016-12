Intră în competiţia "Zâmbeşte România"!

Intră în competiția "Zâmbește România"!

După trei ani de campanie în care a informat și educat românii cu privire la regulile pentru o mai bună sănătate orală, și a oferit și soluții, campania „Zâmbește România” demarează o campanie pentru a aduna cât mai mulți ambasadori ai zâmbetelor sănătoase.Inițiativa a venit ca răspuns la un studiu care dezvăluie că majoritatea românilor nu se spală pe dinți seara, așa cum recomandă medicii dentiști, ci doar dimineața, pentru că identifică periajul dentar cu momentul de pregătire pentru interacțiune socială, văzându-l ca un act estetic.Astfel, în perioada 21 aprilie - 31 august, românii care vor să îi încurajeze pe cei din jurul lor să aibă o sănătate orală mai bună își pot înscrie proiectul în aplicația de facebook a campaniei și, dacă dovedesc că l-au dus la bun sfârșit, intră în competiția pentru marele premiu: un city-break pentru două persoane în Bruxelles, orașul din care a și pornit inițiativa „Zâmbește România”, și produse de îngrijire orală pentru un an. În plus, următorii 10 ambasadori, în funcție de numărul de voturi, vor primi produse de îngrijire orală pentru un an.