Intervenţie salvatoare, efectuată cu succes la Medstar General Hospital

Intervenție salvatoare, efectuată cu succes la Medstar General Hospital

Medicii specialiști de la Medstar General Hospital afirmă că, odată cu instalarea obezității, apar și bolile (cardiace, respiratorii, de circulație etc.), afecțiuni ce pot pune viața în pericol. Obezitatea nu este doar o problemă estetică, ci și o problemă de sănătate, căreia nu i se acordă suficientă importanță.Atunci când regimul alimentar și miș-carea nu dau rezultate, singura soluție indicată de medicii specialiști este intervenția chirurgicală.„În prezent, constănțenii diagnosticați cu obezitate morbidă nu mai trebuie să plece la centre din București sau din țară pentru a beneficia de intervenții din sfera chirurgiei bariatrice, așa denumita «chirurgie a obezității». Tehnici de vârf, de ultimă generație, practicate în SUA și Europa, sunt disponibile și pe plan local”, au declarat reprezentații Medstar General Hospital.Gastrectomia longitudinală laparo-scopică (Sleeve Gastrectomy) este o tehnică nouă, apărută de aproximativ un deceniu în lumea medicală și la care se apelează din ce în ce mai mult pe plan mondial.„Intervenția durează puțin (aproximativ o oră jumătate), perioada de recuperare post-operatorie este scurtă, pacienții fiind externați din spital după 48 - 72 de ore, iar în primele opt - nouă luni de la operație, pacientul pierde între 30 și 40 de kilograme. Și, la fel de important, aceste kilograme nu le mai pun înapoi”, explică specialiștii.Acest tip de operație este realizat de medicul chirurg Daniel Ovidiu Costea, în cadrul Secției de Chirurgie a Spitalului privat Medstar 2000.Procedura constă în reducerea capa-cității gastrice. Potrivit medicului chirurg, „practic, se taie o porțiune din stomac, rămâne o «pungă» mult mai mică, astfel că pacientul se satură mult mai repede. Prin eliminarea unei porțiuni de stomac, se reduce și numărul de celule responsabile cu senzația de foame, astfel că sațietatea apare mai repede”.Medicii specialiști menționează că, indiferent cât de mare este dorința de a pierde kilogramele în plus, sunt anumite etape ce trebuie parcurse, înainte de a ajunge pe masa de operație.„Intervenția chirurgicală este ultima armă împotriva kilogramelor, când toate celelalte mijloace au eșuat. În primul rând, pacienții trebuie să urmeze un regim alimentar, cel puțin șase luni, să facă analize, investigații, să fie consultați de nutriționist, endocrinolog, cardiolog, pneumolog. Chirurgul face parte dintr-o echipă mai mare, nu lucrează singur. Dacă în jumătate de an pacienții nu reușesc să slăbească, se apelează la operație”, explică reprezentanții Medstar. Operația este indicată persoanelor care sunt diagnosticate cu obezitate morbidă sau cu super obezitate morbidă, care le pune viața în pericol.Dintre beneficiile gastrectomiei longitudinale laparoscopice, trebuie menționate: pierderea relativ rapidă a kilogramelor, cât și faptul că stomacul este redus în volum, dar își păstrează funcțiile intacte, astfel că pacienții duc, ulterior, o viață normală, dar aceștia trebuie să acorde mai multă atenție regimului alimentar și să facă mișcare.Posibilitatea de a dezvolta complicații, în timpul intervenției, crește odată cu înaintarea în vârstă, atât la femei, cât și la bărbați, dar și în funcție de greutate.Pentru detalii, programări și consiliere, apelați numerele de telefon 0241.638.251, 0722.574.250 și 0241.940.