Institutul Cantacuzino se transformă în unitate militară?

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat, ieri, că decizia de transformare a Institutului Cantacuzino în unitate militară este "foarte bună", precizând că acolo au rămas puțini specialiști și au fost probleme cu plata salariilor. "De fiecare dată când s-a încercat să se facă ordine, a ieșit fie sindicatul, fie opinia publică. A existat o serie de mituri în jurul institutului, că practic, ar fi o sursă pentru cei care fac speculații pe piața imobiliară pentru că are două terenuri extrem de valoroase, ceea ce este adevărat. În Institutul Cantacuzino au rămas foarte puțini specialiști, marea majoritatea a specialiștilor a plecat. Acolo au fost probleme și cu plata salariilor. La momentul de față nu se mai face niciun vaccin, dar mai mult decât atât, s-au pierdut autorizațiile pentru toate liniile de fabricație pe care le-au avut", a spus Florian Bodog la Realitatea Tv.Potrivit ministrului Sănătății, la Cantacuzino se mai fabrică unul sau două suplimente alimentare pentru stimularea imunității, care sunt foarte bune, dar nu sunt vaccinuri."Cred că decizia de a transforma institutul într-o unitate militară (...) este una foarte bună pentru că vor putea merge în paralel activitatea de cercetare cu cea de producție. Din ceea ce am înțeles de la MApN, vor face o linie de producție cu produse speciale. În doi ani, domnul ministru (Țuțuianu — n.r.) a promis că va porni din nou linia de vaccinuri. Linia de producție care este instalată acolo, din păcate, nu va putea produce vaccinuri pentru larg consum pentru că este o linie montată într-un demisol. Nu sunt condiții și nu poate primi aprobare", a arătat Bodog.Potrivit acestuia, trebuie făcută o linie de producție nouă în afara Bucureștiului. El a aminitit că există două terenuri pe care institutul le are în acest sens."Dacă începem să producem vaccin pentru România foarte bine. De ce să nu producem și pentru țările din jur? Pentru că Institutul Cantacuzino este un brand cunoscut în Europa. După cum știm, toți producătorii de vaccinuri din lume au probleme de livrare și probleme de producție. De exemplu, până acum o lună, pentru vaccinul de hepatită B, niciuna din firmele de producție nu avea certificat GMP, nu puteau livra în U.E. Cercetători sunt. Universitatea de Medicină are oameni tineri, nu numai în București, ci la cele din țară. Sunt oameni tineri care cred că ar dori să lucreze într-o astfel de unitate. Este o încredere foarte mare a românilor în Cantacuzino și asta este un lucru foarte important pentru a crește acceptabilitatea părinților față de vaccinare și față de orice produs Cantacuzino. Sunt foarte multe probleme acolo de rezolvat și cred că faptul că a fost făcut unitate militară este de bun augur", a conchis ministrul.sursa: Agerpres