Insolaţia, pericolul verii! Cum recunoaştem simptomele

Insolația, pericolul verii! Cum recunoaștem simptomele

E vremea concediilor, iar zilele de vară ne dau undă verde la stat pe plajă. Dar nu cu orele și nu la prânz, așa cum greșit au înțeles mulți turiști și chiar constănțeni, care, dornici să acapareze tot soarele, nu se expun singuri, ci îi implică și pe cei mici, sub pretextul că soarele este „sănătate curată“.Medicii pediatri spun că cei mici sunt mult mai predispuși să facă insolație decât adulții. În primul an de viață, corpurile lor se supraîncălzesc mult mai ușor și, de aceea, copilul nu trebuie expus la soare, având un risc crescut de a suferi un șoc termic.„La ora 11, năvălesc pe plajă. Foarte mulți părinți își expun copiii la soare între orele 11 și 18, deși noi atragem atenția să se evite, pe cât posibil, acest interval critic. Văd părinți care stau în brațe cu copii de câteva luni, în soare, alții sub umbrele, dar totul se întâmplă în orele de vârf, când nivelul de radiații atinge pragul maxim. După o expunere prelungită la soare, apar stări precum cefalee, vărsături, amețeli, edeme la nivelul extremităților, respirație accelerată, febră mare, arsuri solare și chiar diaree. În stare gravă, pot apărea edem cerebral și chiar convulsii”, a explicat, pentru „Cuget Liber”, dr. Cristina Mihai, medic pediatru, șefa secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Județean Constanța.Insolația este o urgență, fapt pentru care trebuie să ne prezentăm cu micuții la medic imediat ce apar simptomele precizate. În cazurile nu foarte severe, statul la răcoare este soluția optimă, care face casă bună cu o hidratare corespunzătoare. Dar, atenție! Nu forțați copilul să bea prea mult lichid, pentru că acest lucru conduce la vomă, ceea ce înseamnă deshidratare.„În ultima perioadă, ne confruntăm cu multe cazuri de insolație la Constanța. În jur de 15-20 la sută dintre cazurile preluate de ambulanță sunt copii”, a declarat dr. Ionuț Cealera, directorul medical al Serviciului de Ambulanță Constanța.Nu este necesară expunerea directă la soare pentru ca un copil să se simtă rău. Medicul Cristina Mihai ne spune că și statul în căldură are aceleași efecte grave: „Din tren, ajung direct la camera de Urgențe. După ce micuții stau câte 12 ore în căldură, că așa sunt condițiile, încep să se simtă rău. Eu le spun mereu: «Nu plecați cu copiii mici în căldură, mai ales cu cei de trei-patru luni». Părinții își sacrifică micuții pentru binele lor, să se distreze, sub pretextul că cei mici au nevoie de plajă, lucru total eronat. Strică și vacanța lor, aglomerează și camerele de urgență. Responsabilitatea părinților ar trebui să fie mult mai mare în această perioadă”, a completat dr. Cristina Mihai.