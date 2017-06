ÎNNEBUNIŢI DUPĂ CARTOFI PRĂJIŢI? Consumul lor creşte sanşele de deces prematur

ÎNNEBUNIȚI DUPĂ CARTOFI PRĂJIȚI? Consumul lor crește sanșele de deces prematur

Ştire online publicată Joi, 15 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Modul în care gătim mâncarea pe care o consumăm este esențial pentru sănătatea noastră.Potrivit unui studiu al nutriționiștilor americani, persoanele care consumă cartofi prăjiți de cel puțin două ori pe săptămână își dublează șansele să moară prematur în comparație cu cei care încearcă să evite cartofii prăjiți, notează CNN, potrivit Digi24.Cercetătorii spun că dacă mâncăm cartofi preparați într-un alt mod, nu prăjiți, nu vom fi la fel de afectați negativ ca atunci când mâncăm cartofi prăjiți.Cartofii prăjiți reprezintă una dintre cele mai populare feluri de mâncare, ei fiind apreciați pentru gustul plăcut și ușurința cu care pot fi preparați. De aceea, foarte mulți oameni aleg acest tip de mâncare.Cercetătorii au făcut un studiu pe 4.440 de persoane cu vârste cuprinse între 45 și 79 de ani, pe o perioadă de 8 ani, pentru a studia osteoartrita. În urma cercetării, oamenii de știință au decis însă să aprofundeze efectul pe care îl are consumul de cartofi aspra organismului.Deși mulți dintre noi știau că mâncatul cartofilor prăjiți ar putea fi un obicei nesănătos, până acum informațiile legate de acest domeniu sunt „foarte limitate”.Participanții la studiu au fost împărțiți în două categorii bazate pe cât de des consumă cartofi săptămânal. Pe parcursul a 8 ani, 236 de participanți au murit.După ce au fost analizate obiceiurile culinare ale celor care și-au pierdut viața, cercetătorii au observat că cei care mâncau cartofi prăjiți de două-trei ori pe săptămână îți dublau șansele să moară prematur, spre deosebire de cei care nu mâncau cartofi prăjiți.Cartofii prăjiți pai sau chipsuri de cartofi, tot ce include preparea unui cartof prin prăjeală au fost incluși în studiu.Studiul este unul observațional între un comportament – consumul de cartofi prăjiți – și un alt factor – moartea prematură. Pentru că este un studiu observațional, cercetătorii spun că nu pot afirma cu certitudine că acest tip de mâncare – cartofii prăjiți – au cauzat în mod direct decesul prematur al participanților. Pentru astfel de informații ar fi nevoie de un studiu mai amănunțit.Alți factori care pot contribui la moartea prematură sunt: obezitatea, viața sedentară și folosirea unei mari cantități de sare în alimente.Nutriționiștii ne liniștesc însă afirmând că această legumă – cartoful – este foarte sănătoasă, nu are grăsime, sare sau colesterol și are mai mult potasiu decât o banană. Mai mult de atât, prin consumul unui cartof pe zi, ne asigurăm o treime din necesarul zilnic de vitamia C.Cel mai important este modul în care preparăm cartofii, iar atunci când îi prăjim, vor deveni o sursă de grăsime, sodiu și vor avea multe calorii, devenind astfel mai degrabă mâncare nesănătoasă decât sănătoasă.