„Înlătură dubiile! Mergi la testarea pentru hepatită”

Este necesara efectuarea unui simplu test, în general test de sange- atat pentru hepatita B cat si pentru hepatita C. Daca esti diagnosticat cu hepatita B sau C, va trebui sa faci fata numeroaselor provocari, dar este mai bine sa infrunti boala, sa stii cum sa eviti transmiterea infectiei catre altii si sa iei in calcul optiunile de tratament si strategiile de auto gestionare a bolii cat mai curand posibil.