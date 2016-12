Inimă puternică şi oase sănătoase? O singură soluţie

Inimă puternică și oase sănătoase? O singură soluție

Medicii recomanda consumul de peste (in special macrou, pastrav, hering, sardine, ton si somon) cel putin de doua ori pe saptamana, sursa importanta de Omega-3. Cercetarile au aratat ca reduc inflamatia si pot fi utili in reducerea riscului aparitiei bolilor cronice, cum sunt cele cardiovasculare, cancerul, bolile reumatismale.Pestele, algele si nucile reprezinta surse principale de acizi grasi Omega-3: somonul, macroul, sardinele, tonul, heringul, krill, semintele de in, uleiul de in, soia, semintele de dovleac, uleiul de nuci. Atat acidul eicosapentanoic (EPA), cat si acidul docosahexanoic (DHA) pot fi administrati sub forma de capsule cu ulei de peste.Uleiul din seminte de in si uleiul de krill trebuie pastrate la frigider. Semintele de in ar trebui macinate cu cel mult 24 de ore inainte de a fi consumate, astfel incat ingredientele sa ramana active. Este foarte important ca suplimentele cu acizi grasi Omega-3 sa fie verificate pentru a nu contine metale grele, cum sunt mercurul, cadmiul, plumbul, scrie farmaciata.ro.