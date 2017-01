Îngrijirea sânilor cu ajutorul seminţelor de mărar

Îngrijirea sânilor cu ajutorul semințelor de mărar

Ştire online publicată Joi, 01 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Semințele de mărar sunt un remediu excepțional pentru sâni, ce ajută la mărirea și întărirea acestora. Pentru rezultate bune se folosește uleiul de mărar, cu care, vreme de trei săptămâni, se va face masaj zilnic, timp de cel puțin 10 minute, la ambii sâni simultan. Masajul cu acest ulei are efecte benefice pentru creșterea și dobândirea fermității sânilor. Dublat de tratamentul intern, cu tinctură de mărar, masajul are efecte extrem de puternice și este indicat ca înlocuitor, naturist, pentru implanturile cu silicon. Folosită intern, tinctura de semințe de mărar are un efect hormonal extraordinar, ajutând la îngrijirea sânilor și determinând rapid (în trei săptămâni maximum) o creștere considerabilă în volum a sânilor, conferind acestora fermitate. Efectul estrogen (estrogenii sunt hormonii feminității) al tincturii de mărar va influența favorabil și pielea, pe care o va face mai elastică, mai strălucitoare și cu un aspect mai catifelat. Uleiul de semințe de mărar cât și tinctura se găsesc la magazinele naturiste și în farmacii.