Ingredientul minune din frigiderul tău! Iată despre ce este vorba

Ştire online publicată Joi, 12 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Membrana de ou. Fiind foarte bogata in nutrienti, va stimula aparitia de celule noi care sa vindece ranile respective. Pentru efecte maxime, membrana se aplica cu partea umeda pe rana respectiva si se lasa sa se usuce. Dupa aceea se indeparteaza folosind un pic de apa calduta si astfel vindecarea va avea loc in mod miraculos.Totodata, coaja de ou in sine poate fi folosita in realizarea unei masti de fata care trateaza iritatiile si mancarimile, scrie realitatea.net.Fiind foarte bogata in calciu, coaja de ou are un efect incredibil asupra pielii.