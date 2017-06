Informare privind disponibilitatea vaccinurilor din Programul Național de Vaccinare

Ministerul Sănătății, în scopul informării corecte a publicului, ca urmare a unor interpretări și comentarii tendențioase care deformează nepermis realitatea, face urmatoarele precizari:Ministerul Sănătății are o misiune socială foarte importantă privind imunizarea copiilor, dar și o competență legală bine definită. Tentativa de a pune în sarcina autorității ministeriale orice neregulă, sincopă sau insucces, chiar dacă instituția nu are nici competențe, nici pârghii legale pentru soluționarea acestora, reprezintă un act nedemn pentru orice publicație serioasă.Conform normelor legale, părinții care doresc imunizarea copiilor trebuie să se îndrepte către medicii de familie, nu către furnizorii de medicamente privați, în speță către farmacii. Hotărârea Nr. 155/2017 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018 și Ordinul Nr. 377/2017 stipulează că vaccinarea copiilor din grupele eligibile se realizează de către medicii de familie în mod obligatoriu. În acord cu procedurile legale, dozele de vaccin necesare sunt distribuite de Ministerul Sănătății către medicii de familie, prin intermediul Direcțiilor de Sănătate Publică.Articolul 31 din Hotărârea menționată descrie mecanismul de furnizare a serviciilor medicale privind vaccinarea: “Realizarea vaccinării copiilor din grupele eligibile, stabilite potrivit calendarului național de vaccinare, precum și realizarea campaniilor de vaccinare suplimentare decise de Ministerul Sănătății sau direcțiile de sănătate publică drept măsuri de sănătate publică sau în situații epidemiologice cu risc crescut de îmbolnăvire sunt obligatorii pentru toți medicii de familie.”Tot în interesul adevărului, mai trebuie precizat faptul că, de ani buni, aceasta a fost procedura standard prin care s-a derulat Programul Național de Vaccinare. Nimic nu s-a schimbat în ceea ce privește mecanismul de furnizare a acestui serviciu medical esențial. Modificările care se aduc, anual, vizează includerea unor noi vaccinuri în schema de imunizare.Mai mult, stocurile de vaccin cuprinse în Programul Național de Vaccinare (inclusiv vaccinul ROR, Hexavalent și Tetravalent la care se face referire cu insistență în cadrul unor dezbateri politice) SUNT DISPONIBILE în toată țara.Ministerul Sănătății dezaprobă și condamnă toate încercările de a induce în eroare opinia publică și de a prezenta în mod fals activitatea acestei instituții și pe toți cei implicați în desfășurarea programelor de sănătate publică.Reamintim faptul că Ministerul Sănătății a derulat în procedură de urgență toate achizițiile necesare pentru asigurarea vaccinurilor cuprinse în Programul Național de Vaccinare, acordând o atenție specială procurorii dozelor de vaccin antirujeolic.De asemenea, Ministerul Sănătății a implementat un program riguros de raportare a stocurilor de vaccin disponibile în teritoriu, în scopul prevenirii unei situații de criză similare celei din toamna anului trecut.Concomitent cu aceste demersuri urgente, a fost modificat cadrul legislativ cu privire la procedura de achiziție pentru vaccin, pentru a permite achiziții multianuale. Această modificare legislativă va înlătura posibilitatea izbucnirii unei crize similare celei din toamna anului trecut.În plus, Ministerul Sănătății definitivează în această perioadă legea vaccinării ale cărei prevederi vor adresa cauzele profunde ale declinului numărului de copii vaccinați.