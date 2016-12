Înfometarea, un risc uriaş pentru sănătate. Cum recomandă medicii să slăbeşti

Înfometarea, un risc uriaș pentru sănătate. Cum recomandă medicii să slăbești

Dietele foarte drastice sau înfometarea nu sunt soluția pentru un corp ca de manechin, spun medicii, deși sunt soluții la care recurg, din păcate, sute de tinere fără să consulte un specialist. Pe lângă riscul de a avea carențe de vitamine și minerale, există și riscul ca organismul să cedeze.De ce nu funcționează dietele urmate „după ureche“Indiferent de vârstă și greutate, alegerea unei diete trebuie să fie un act responsabil, avertizează medicii nutriționiști. Asta pentru că, orice „regim” urmat după ureche, care nu este realizat în raport cu necesitățile fiecărui organism va aduce, în locul unei siluete mult visate, un organism slăbit și bolnav. În plus, după sute de „diete minune” care de fapt nu funcționează sub nici o formă, cei care le urmează, pentru că au citit pe internet sau pentru că a slăbit colega sau prietena, ajung să își dea peste cap organismul și să facă loc bolilor.„Dieta poate fi realizată doar la sfatul medicului, după ce persoana care își dorește să o urmeze face niște analize din care să reiasă în ce măsură poate recurge la restric-ția calorică și dacă organismul este apt pentru ea. În plus, monitorizarea stării de sănătate este foarte importantă pentru ca beneficiarul dietei să își păstreze tonusul și să atingă rezultatele dorite și să ajungă la greutatea dorită. Mai mult decât atât, o dietă nu înseamnă înfometare sau un stil alimentar haotic, ales după ureche, ci unul organizat și sănătos care să asigure toate elementele nutrițio-nale de care are nevoie pentru a se dezvolta și a se menține sănătos”, a explicat dr. Niculina Vișan, medic specialist diabet și nutriție în cadrul On Clinic Con-stanța.Riscuri uriașe pentru sănătateInaniția, adică suma efectelor pe care le produce înfometarea constă în atrofierea mușchilor, constipație, insomnie, senzație de slăbiciune, iritabilitate, deficit de vitamine și minerale des întâlnit. Pe lângă acestea, implicarea psihologică are un impact extrem de puternic, mai ales în cazul adolescenților.„Trebuie să existe o balanță bine echilibrată între felul cum arătăm și ceea ce ne dorim să retușăm la corpul nostru. De aceea, unul dintre cei mai importanți markeri ai înfometării este creș-terea obsesivității, adică tendința de a deveni inflexibil și de a avea rutine zilnice rigide. De altfel, cei care se înfometează prezintă obsesii legate de felul cum sunt așezate alimentele și de cât de mici sunt porțiile. Ajung să își impună restricții nu numai de ordin alimentar, ci și de ordin social, devenind retrași într-o lume doar a lor, ceea ce le afectează starea emoțională și îi conduce adesea spre depresii majore. Cu cât înfometarea este mai îndelungată, cu atât obsesia pentru greutate este mai mare, astfel că nu realizează dacă ajung la un prag în care sănătatea le este pusă în pericol”, explică psihoterapeutul Cristina Gemănaru.Nutriționistul nu este un „moft“Ca și atunci când suntem în fața unei decizii radicale, însușirea unui stil de viață sănătos trebuie începută numai după ce deținem informații corecte și personalizate. A consulta un nutriționist nu este un „moft”, așa cum ar crede mulți, ci a cere ajutorul pentru a lua cele mai sănătoase alegeri. Asta pentru că fiecare organism este unic și funcționează după un bioritm propriu. De aceea, medicii ne recomandă să nu luăm decizii pripite, ci să ne ghidăm după o opinie avizată.