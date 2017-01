Infertilitatea, o boală cu leac în ştiinţa modernă

Infertilitatea, o boală cu leac în știința modernă

Multe cupluri, oricât de fericite ar fi, nu se simt împlinite până când nu fac și copii. Unii nu stau prea mult pe gânduri, alții amână decizia de a deveni părinți până în momentul în care se vor simți pregătiți atât psihic, cât mai ales financiar, alții, din păcate, se chinuiesc ani întregi, dar minunea se lasă așteptată sau, uneori, nu apare deloc. Infertilitatea este văzută, în zilele noastre, de către Organizația Mondială a Sănătății, ca o boală. Și afectează mii de cupluri. Fie că este vorba despre femeie, fie că este vorba despre bărbat, infertili-tatea lovește dur, privându-i pe oameni de dreptul de a face copii. Infertilitatea reprezintă incapacitatea unui cuplu de a concepe, după un an de contact sexual neprotejat, sau incapacitatea femeii de a duce la bun sfârșit o sarcină care să se finalizeze cu nașterea unui copil viu. Progresele științifice din ultimii 25 de ani au permis apariția unor biotehnologii avansate care au făcut posibilă apariția tehnicilor de reproducere umană asistată ce includ și fertilizarea în vitro. Pentru multe cupluri sterile, pentru persoa-nele care suferă de infertilitate, apariția acestor biotehnologii cu aplicare medicală a deschis calea spre oportunitatea conceperii unui copil. În acest moment, în marea majoritate a țărilor lumii și, de ase-menea, și în România, procedurile de reproducere asistată au devenit instrumente de rutină utilizate în tratarea cuplurilor infertile. Principala cauză la femei, anexitele netratate „În ultimii ani am observat o creștere sporită a interesului cuplurilor vizavi de infertilitate. Dacă trec două-trei luni și femeia nu rămâne însărcinată, deja se gândesc că sunt infertili. De cele mai multe ori, nu se poate vorbi de infertilitate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Viorel Cristu-rean, medic specialist obstetrică-ginecologie. Potrivit acestuia, principala cauză a acestei afecțiuni la femei sunt bolile netratate ale organelor sexuale feminine, cum ar fi anexitele, iar a doua cauză este endometrioza. Singurul în măsură să determine cauzele și tratamentul infertilității este medicul obstretico-ginecolog. Infertilitatea nu este o problemă care se rezolvă de la sine. Din fericire, progresele medicinii le ajută pe femeile cu astfel de probleme să poată concepe copii sănătoși. „Există tratament pentru infertilitate, important este să se descopere exact cauza acesteia. Cu toate acestea, aproximativ 5% din cuplurile perfect sănătoase sunt infertile, fără a se ști cu adevărat cauza”, a mai precizat dr. Viorel Cristurean. Și bărbații pot fi infertili În 30-40% dintre cazurile de sterilitate conjugală este responsabilă și infertilitatea masculină. În peste 80% dintre cazurile de sterilitate masculină, un protocol de exploatare serios va permite evidențierea unui factor etiologic precis, iar un tratament specific adaptat poate aduce șanse rezonabile de succes. Spermograma este investigația standard pentru evaluarea partenerului masculin și este suficientă în cazul unui rezultat normal. În infertilitatea masculină, singurul tratament care și-a demonstrat eficiența este reproducerea asistată medical. Toate încercările de tratamente cu hormoni, vitamine, aminoacizi, antioxidanți s-au dovedit ineficiente în acest caz. În România, însă, unde problema infertilității în general este aproape un tabu, un bărbat care descoperă că el este cel infertil în cuplu poate trece tăcut prin multe stadii ale unei depresii. Imposibilitatea de a acționa, sentimentul de a își frustra partenera de posibilitatea maternității sunt foarte greu de suportat. Mult prea des, în mentalul colectiv românesc un bărbat infertil este considerat un bărbat impotent și, în ciuda absurdității acestei ipoteze, psihicul său poate fi grav afectat. Ziua de 25 noiembrie a fost declarată Ziua Națională a Infertilității. Cu acest prilej, Asociația Embriologilor Români și Asociația „SOS Infertilitatea” încearcă să îi facă pe oameni să conștientizeze că problema infertilității există și, așa acum se întâmplă în cele mai multe țări ale Uniunii Europene, statul român are datoria de a ajuta cuplurile care se confruntă cu această boală.