Infectarea HIV/SIDA - un subiect de actualitate, care se complică

Terapia HIV a evoluat, speranța de viață a persoanelor seropozitive a crescut, dar și modul de abordare al medicilor trebuie să se schimbe. Infectarea cu virusul HIV/SIDA atacă sistemul imunitar, dar tratamentele, deși evoluate, atacă inima, ficatul, pancreasul sau oasele. De aceea, se impune urmărirea bolnavilor de echipe interdisciplinare - aceasta este ideea care guvernează Școala Internațională „Medicina HIV 2010", care se desfășoară în aceste zile la Constanța. Centrul de Excelență HIV Con-stanța organizează, în perioada 2 - 4 septembrie, Școala Internațională „Medicina HIV 2010". Evenimentul, aflat la a doua ediție, a reunit specialiști din țară, dar și de peste hotare - din SUA, Marea Britanie, Polonia, Croația, care le împărtășesc celor peste 120 de participanți din experiența lor în tratarea persoanelor seropozitive. Dacă ediția de anul trecut a manifestării științifice s-a axat pe problematica adolescentului și copilului afectat de HIV/SIDA, la prezenta ediție specialiștii se concentrează asupra efectelor adverse ale terapiei antiretrovirale, care impun o abordare multidisciplinară a bolnavului. „Medicina HIV este extrem de complexă. Dacă în 1995 ne adresam doar problematicii HIV/SIDA, acum se constată un risc cardiovascular tot mai mare în rândul persoanelor seropozitive. Și mai ales la adolescent și la adultul tânăr, de 24 - 25 de ani. Înainte, aceste probleme erau o raritate, acum trebuie luate în serios. Medicația din terapia HIV/SIDA dă efecte secundare, precum diabetul zaharat, probleme din sfera endocrinologiei, ale tiroidei, pancreasului, probleme cardiovasculare, ale oaselor. La fel, se poate vorbi de o afectare neurologică - aspect care încă ridică multe semne de întrebare și impune o supraveghere mai îndeaproape a pacienților. De aici și nevoia unor discuții multidisciplinare”, a afirmat dr. Adrian Streinu-Cercel, medic infecționist, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, aflat la Constanța cu ocazia acestui eveniment. Riscul de transmitere a fost redus considerabil Specialiștii infecționiști din țara noastră și modul în care au abordat problematica HIV reprezintă un model pentru statele vecine, a mai arătat oficialul din cadrul minis-terului. Astfel, țara noastră se remarcă prin realizarea primelor centre de excelență pentru tratarea copiilor infectați HIV/SIDA - de altfel, primul astfel de centru a fost realizat la Constanța. În prezent sunt nouă centre în întreaga țară. Totodată, a fost preluată, în mai multe state din Europa, și ideea de a folosi terapia ca metodă preventivă. În consecință, România se menține la un nivel relativ constant al numărului de cazuri noi de infectare cu HIV/SIDA. „Sunt, în medie, 150 de cazuri noi pe an, la fel ca în 1995 - 1996", a mai arătat dr. Streinu-Cercel. De menționat însă că a fost redus considerabil riscul de transmitere al virusului de la mamă la făt, prin folosirea terapiei antiretrovirale. Astfel, la ora actuală acest risc este de 1,5 - 2%, când prin anii 90 era de peste 40%. Speranța de viață a unui bolnav cu HIV/SIDA, după începerea terapiei, este de 84 de luni, după cum a arătat dr. Streinu-Cercel. Prevenția este de căpătâi O categorie expusă în per-manență riscului de contaminare este reprezentantă de cadrele medicale. De altfel, studiul realizat la începutul anului de Federația „Solidaritatea Sanitară” relevă faptul că medicii și asistentele se tem în permanență pentru viața lor, considerând că lipsurile din sistemul sanitar, în special a echipamentelor de protecție, cresc riscurile. Cadrele medicale trebuie însă să se protejeze în permanență și să-și ia toate măsurile posibile pentru a evita infectarea. „Orice pacient trebuie tratat ca și cum ar fi infectat cu toate bolile din lume și cu ceva pe deasupra. De exemplu, în sălile de operație, masca trebuie să nu lipsească și să acopere nasul. Am văzut însă cum se transmitea la televizor, dintr-o sală de operație unde toată lumea avea măștile sub nas. Acesta nu este un modul de transmis, ci de incriminat”, a subliniat dr. Adrian Streinu-Cercel. Diagnosticați cu HIV/SIDA Medicii din Constanța au în evidență 869 de persoane seropozitive, dintre care 810 urmează un tratament. Potrivit dr. Sorin Rugină, reprezentantul Centrului de Excelență HIV Constanța, de la începutul acestui an au fost diagnosticate 26 de cazuri noi. Tot atâția pacienți s-au stins însă din viață. Persoanele interesate să efectueze un test HIV se pot programa pe pagina web www.test-hiv.ro, la numărul de telefon 0371.312.200 sau se pot adresa Centrului de Excelență Baylor Marea Neagră de pe strada Prelungirea Liliacului, numărul 10 sau la Policlinica 1, cabinetul 243, parter.