Inelul vaginal, recomandat femeilor care au obiceiul să uite de anticoncepţionale

Inelul vaginal, recomandat femeilor care au obiceiul să uite de anticoncepționale

Metoda contraceptivă cel mai des utilizată de românce este pilula anticoncepțională. Femeile au „țesut” numeroase mituri în jurul anticoncepționalelor: fie că le îngrașă, fie că nu rămân însărcinate dacă, după ce au uitat să ia o pilulă, înghit două în ziua următoare. Specialiștii atrag atenția că aceste percepții sunt greșite, iar pentru a elimina grija cu administrarea zilnică a anticoncepționalelor, femeile pot alege un mijloc modern de contracepție, inelul vaginal. Începând de la prima men-struație și până la menopauză, perioadă în care femeia este fertilă, contracepția este cheia evitării unei sarcini nedorite. De altfel, contracepția modernă a fost unul dintre subiectele abordate de specialiștii prezenți, duminică, la Întâlnirea „SaFrina”, prima conferință cu participare națională ce a avut ca tematică sănătatea femeilor. Dr. Vlad Tica, medic obstetrician-ginecolog, coordonatorul științific al evenimentului, a subliniat că metodele contraceptive sunt, adeseori, subiectul discuțiilor dintre reprezentantele sexului frumos. „Femeile vorbesc între ele despre toate mijloacele contraceptive pe care le au la dispoziție, dar ar trebui să vorbească și cu noi, ginecologii, pentru că circulă tot felul de aiureli”, a ținut să atragă atenția, încă din deschidere, medicul. Dacă la nivel european, sterilizarea chirurgicală - ligatura trompelor uterine pentru femei și vasectomia pentru bărbați - are o răspândire largă, în țara noastră, femeile preferă să recurgă la contracepția hormonală, respectiv la anticoncepționale. „Dacă este metoda cel mai des utilizată, nu înseamnă că numărul femeilor care o folosesc este ridicat. Suntem, încă, mult sub nivelul Europei în privința utilizării metodelor contraceptive”, a afirmat specialistul. Mituri despre pilulele anticoncepționale Cât privește diversele mituri despre pilulele anticoncepționale, care le determină pe unele femei să nu folosească mijloacele contraceptive, dr. Vlad Tica a explicat că trebuie discutate fie cu medicul de familie, fie cu un specialist ginecolog sau endocrinolog. „Pilulele anticoncepționale nu produc acnee, ci din contră, unele sunt folosite pentru tratament. De asemenea, nu au drept efect defecte genetice la viitorii copii, nu trebuie făcută o pauză dacă sunt luate între unu și cinci ani și nu determină creșterea ponderală. Este ușor să dăm vina pe anticoncepționale dacă am luat câteva kilograme în plus, când de fapt mâncăm mai mult”, a arătat ginecologul. El a subliniat, de asemenea, că este contraindicată administrarea a două pilule într-o zi, pentru că nu a fost ingerată cea aferentă zilei precedente. Iar percepția că luarea a două pilule protejează de o sarcină nedorită este falsă. Există o serie de contraindicații în cazul femeilor peste 35 de ani și a celor care suferă de diverse afecțiuni, un motiv în plus pentru a consulta specialistul înainte de administrarea pilulelor. „În momentul în care vă prezentați la medic, acesta realizează un istoric medical privind bolile de care suferiți. Dacă luați anticoncepționalele de la farmacie, vă pot crea probleme sau le pot accentua pe cele pe care le aveți deja”, a adăugat medicul. Fără disconfort în timpul actului sexual Un mijloc de contracepție la îndemână, cu efecte similare pilulelor anticoncepționale, dar care exclude dezavantajul administrării zilnice – reclamat de numeroase femei, este inelul vaginal. „Inelul de contracepție are avantajul că are o doză mai mică de hormoni, pentru că este administrat vaginal. Se evită, astfel, tractul digestiv și metabolizarea prin ficat, implicate în administrarea orală a anticoncepționalelor, prin care se pierd din hormoni”, a declarat dr. Vlad Tica. Inelul vaginal este realizat dintr-un material plastic medical, este flexibil, transparent și conține doi hormoni, estrogen și progesteron, care sunt absorbiți prin peretele vaginal, direct în circulația sanguină. Dispozitivul este introdus în vagin după menstră și este păstrat trei săptămâni, fiind îndepărtat în a patra săptămână, când urmează să aibă loc sângerarea vaginală lunară. „Inelul este așezat în spatele colului uterin, nu alunecă și nu creează disconfort în timpul actului sexual. De asemenea, nu irită colul uterin și nu are un impact negativ asupra microbiologiei vaginale”, a adăugat dr. Vlad Tica. Dispozitivul are o eficiență de 99%, precum pilulele anticoncepționale, dar există risc de sarcină dacă se întârzie introducerea unui nou inel contraceptiv, căci scade nivelul hormonal din organism. Acest inel vaginal are însă și dezavantaje, comparativ cu pilulele anticoncepționale: dacă pilulele pot fi achiziționate și la prețuri de 10 lei/cutia, un astfel de inel costă între 50 și 200 de lei. Specialistul a subliniat însă că folosirea unei metode contraceptive hormonale, precum pilulele anticoncepționale sau inelul vaginal, nu protejează de bolile cu transmitere sexuală. Drept pentru care, chiar dacă utilizați astfel de metode, nu uitați de prezervativ.