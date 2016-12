INEDIT LA CONSTANŢA / S-a născut un bebeluş de peste 5,5 kg / Galerie foto

INEDIT LA CONSTANȚA / S-a născut un bebeluș de peste 5,5 kg / Galerie foto

Medicii de la spitalul privat Isis din Constanța au adus, ieri, pe lume un băiețel de proporții mai puțin obișnuite. Bebelușul "gigant" este cel mai mare copil născut anul acesta în județul nostru, cu o greutate de 5,600 kilograme și este perfect sănătos, micuțul primind nota 10 la naștere. "De la început am știut că parametrii ecografici sunt mai mari decât valorile normale și am urmărit atent evoluția sarcinii, care a fost una normală. Mama a născut la termen, iar acum ambii sunt perfect sănătoși", a declarat dr. Bogdan Ciornei, medic obstetrică-ginecologie la maternitatea spitalului Isis.Loredana Căpriceanu, mama copilului, are 26 de ani, a avut o sarcină normală, fără probleme, iar acum este în perfectă stare de sănătate. Medicii îi supraveghează atent pe amândoi în continuare, urmând să îi externeze în 2 - 3 zile. Mai multe amănunte citiți în ediția de mâine a ziarului "Cuget Liber".