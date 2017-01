Indicaţiile contracepţiei hormonale de urgenţă

Indicațiile contracepției hormonale de urgență

Contracepția hormonală de urgență are ca indicații actul sexual neprotejat, care de obicei nu este planificat. De exemplu relațiile sexuale sub influența alcoolului, violul, abuzurile sexuale, eșecul unei alte metode anticoncepționale sau chiar greșelile în administrarea altor tipuri de anticoncepționale. Deși avantajele oferite de această metodă contraceptivă sunt multiple, ea reprezentând o cale de rezolvare a unei sarcini nedorite, are totuși și efecte adverse. De aceea, prezentarea la medic pentru contracepția de urgență reprezintă un moment oportun pentru stabilirea unei metode contraceptive pe viitor. Contracepția de urgență nu se utilizează dacă sarcina este instalată deja. Cele mai frecvente efectele adverse sunt grețurile și vărsăturile, rata de eșec de 1-5%, complicații la femeile cu antecedente patologice de tromboembolism, întârziere în apariția menstruațiilor următoare, dureri în abdomenul inferior, oboseală, cefalee, vertij și tensiune mamară.