Incredibil! Ceaiul de tei poate înlocui, cu succes, cafeaua

Ce-i prea mult strică - principiul este valabil și în cazul plantelor medicinale, folosite din ce în ce mai des în aceste vremuri de restriște. Consumate în exces sau preparate într-un mod necorespunzător, ceaiurile medicinale pot crea neplăceri. Fie că sunt răciți sau au fost diagnosticați cu vreo boală grea, românii preferă să apeleze mai întâi la plantele medicinale decât la medicamente. Au mai multă încredere în remediile naturiste decât în substanțele farmaceutice. În plus, și criza și-a spus cuvântul, căci abia mai au bani pentru plata întreținerii, darămite pentru pas-tilele cu prețuri piperate. Atenție la modul cum preparați ceaiul Chiar dacă aleg să-și întărească sistemul imunitar cu ajutorul cea-iurilor medicinale, bolnavii nu trebuie să o facă de capul lor, ci să apeleze la un medic specialist. Dacă nu cunosc efectul pe care îl pot produce plantele alese, își pot face mai mult rău. Dr. Mirela Stângaciu, medic specialist acupunctură și fitoterapie, a declarat pentru „Cuget Liber”: „În funcție de modul cum este preparată, planta medicinală își schimbă efectele asupra organismului. De exemplu, vâscul este recomandat pentru scăderea tensiunii, dar pentru aceasta trebuie ținut la macerat, la rece. În schimb, dacă este fiert, vâscul duce la creșterea tensiunii arteriale. Aceste aspecte trebuie să fie cunoscute de un hipertensiv, căci își poate face rău, dacă nu prepară planta cum trebuie”. Ceaiul de sunătoare - bun numai iarna Totodată, excesul nu este recomandat în ceea ce privește plantele medicinale, așa cum nu este indicat nici atunci când este vorba de medicamente. Motivul este același: poate fi pusă în pericol sănătatea. Un exemplu elocvent este rostopasca. „Această plantă este indicată pentru tratarea bolilor hepatice. Dar infuzia din rostopască trebuie să fie ușoară, să fie consumată în combinație cu alte ceaiuri și numai timp de șapte zile. În caz contrar, are un efect toxic asupra organismului”, a adăugat dr. Stângaciu. La fel, infuzia de sunătoare trebuie consumată numai în lunile de toamnă și iarnă. „Ceaiul de sunătoare poate fi folosit ca un antidepresiv ușor, dar trebuie consumat numai în lunile de toamnă și iarnă. În timpul verii poate duce la apariția unor pete maronii pe piele”, a mai spus specialistul. Ceaiul de ceapă, recomandat pentru stoparea tusei virale, seci, dăunează tractului digestiv dacă este consumat în exces. Cum vă strică teiul somnul! Sunt însă și plante medicinale, precum teiul, menta sau mușețelul, care pot fi consumate zilnic. Este important însă să fie preparate corespunzător, pentru a nu avea surpriza de a obține un efect contrar celui scontat. Astfel, teiul este un aliat prețios în lupta împotriva bolilor respiratorii, stimulează buna circulație a sângelui și este recunoscut pentru efectul calmant, fiind de ajutor în durerile de cap, colicile abdominale sau în stările de nervozitate. Dacă nu este însă preparat cum trebuie, poate avea un efect advers. „Dacă infuzia este ușoară, are un efect sedativ. Însă, dacă infuzia este concentrată, are același efect energizant, precum al unei cafele și puteți constata că, dacă îl beți seara, nu veți putea adormi. Infuzia este concentrată atunci când planta este lăsată în apa clocotită mai multă vreme”, a explicat dr. Mirela Stângaciu.