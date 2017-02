Închisoare până la 12 ani, pentru pacienţii care agresează medicii

Închisoare până la 12 ani, pentru pacienții care agresează medicii

Din acest an, agresarea cadrelor medicale și a personalului din sistemul sanitar va fi pedepsită cu închisoare de până la 12 ani.Potrivit legii amenințarea verbală se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Închisoare de la 3 la 12 ani este vor face cei ce vor fi găsiți vinovați pentru vătămarea corporală gravă a personalului din sistemul sanitar. Aplicarea acestei legi este mai mult decât necesară deoarece în ultima perioadă zeci de medici au depus reclamații după ce au fost agresați, potrivit radioresita.ro.Aceeași sursă menționează că cele mai multe astfel de incidente se petrec în cabinetele medicilor de familie, dar și la Unitățile de Primiri Urgențe, unde de cele multe ori ajung pacienți aflați sub influența alcoolului sau persoane care din cauza triajului și a orelor de stat în așteptare încep să se manifeste agresiv.Proiectul de lege, care are și sprijinul Ministerului Sănătății, ar urma să fie depus în Parlament în cel mult două luni. Până atunci, propunerea va fi popularizată inclusiv în rândul medicilor, care vor fi încurajați să-i reclame pe cei care îi agresează fizic sau verbal. Până acum, în cele mai multe astfel de cazuri, autorii au primit doar un avertisment fără a fi condamnați la închisoare. Studiile recente au arătat că aproximativ 85% din personalul medical chestionat este agresat verbal la locul de muncă, iar 10,2% este agresat fizic. Timpul de așteptare sau refuzul de a accepta diagnosticul pus sunt doar două dintre motivele pentru care angajații din sistem sunt agresați, arată un studiu efectuat de Colegiul Medicilor.