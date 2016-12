Începe săptămâna mobilităţii

Începe săptămâna mobilității

Sub sloganul „Un aer mai curat - dumneavoastră decideți” începe săptămâna mobilității în toată țara. Campania sensibilizează publicul larg cu privire la impactul transporturilor asupra calității aerului și încurajează cetățenii să aibă grijă de sănătatea și de calitatea vieții lor schimbându-și obiceiurile în materie de mobilitate.Săptămâna europeană a mobilității este o campanie anuală privind mobilitatea urbană durabilă, organizată cu sprijinul Comisiei Europene. Campania, care se desfășoară în fiecare an în perioada 16-22 septembrie, are rolul de a încuraja autoritățile locale europene să aplice și să promoveze măsuri durabile în domeniul transporturilor și de a invita cetățenii să încerce și alte modalități de deplasare în afara automobilului.