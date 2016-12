Încep vaccinările de toamnă la Constanţa

Încep vaccinările de toamnă la Constanța

Sezonul rece se apropie cu pași repezi, iar odată cu acesta începe și sezonul răcelilor și al gripelor. Medicii ne recomandă să evităm aceste afecțiuni prin vaccinarea împotriva gripei. Campania de vaccinare antigripală a demarat, ieri, în toată țara, iar primele doze de vaccin gratuite au ajuns și în municipiul Constanța. Imunizarea activă împotriva bolilor infecțioase activează sistemul imunitar care secretă anticorpi, iar astfel organismul este protejat de infecții.Gripa este una dintre cele mai frecvente afecțiuni virale care apar în timpul sezonului rece. Chiar dacă, aparent, este o infecție banală, aceasta poate fi însoțită de numeroase complicații. Cel mai prudent, recomandă doctorii, este vaccinarea, mai ales la persoanele cu risc crescut cum ar fi vârstnicii, copiii mici, bolnavii cronici, sau personalul medical. La Constanța au fost transportate, ieri, 6.400 de doze de vaccin antigripal, achiziționate de la Institutul Cantacuzino din București. Începând de astăzi, dozele de vaccin sunt repartizate în așa fel încât să fie vaccinate persoanele care prezintă cel mai mare risc de a se îmbolnăvi. „Primele care primesc vaccinul sunt cadrele medicale care lucrează în colectivități”, a declarat dr. Constantin Dina, șeful Direcției Județene de Sănătate Publică din Constanța. Acesta mai spune că, în total, au fost solicitate o sută de mii de doze de vaccin antigripal pentru județul Constanța, iar următoarea tranșă va sosi săptămâna viitoare. „Restul de 90 de mii de doze vor fi trimise de Ministerul Sănătății, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare”, a menționat Constantin Dina. Acesta a subliniat importan-ța vaccinării antigripale în cazul vârstnicilor, bolnavilor cronici sau al copiilor, care sunt cei mai vulnerabili la infecții.Ce este și cum se transmite virusul gripalVirusul gripal este cel care declanșează gripa și infecțiile respiratorii. Există trei tipuri de virusuri gripale: tipul A este cel mai agresiv și provoacă epidemii și pandemii, tipul B care cauzează infecții locale și virusul gripal de tip C, cel mai puțin agresiv. Sursa de infecție este omul bolnav care prezintă o formă agresivă de boală, iar virusul se transmite pe calea aerului, prin picăturile de salivă eliminate odată cu aerul respirat. Formele de boală variază de la ușoare până la forme cu agravare rapidă care pot evolua până când ajung să fie fatale, mai ales la cei care prezintă un risc mai mare de contaminare. Când trebuie să ne vaccinămSingura metodă specifică de a preveni gripa presupune vaccinarea în fiecare an împotriva virusului. Imu-nitatea după vaccinare este scurtă, de aproximativ șase luni, spun doctorii. Tipurile de tulpini care compun vaccinul se schimbă de la an la an, iar perioada optimă de vaccinare este la începutul sezonului rece. Cu cât mai repede cu atât mai bine, ne mai atenționează medicii, deoarece imunitatea apare abia după două săptămâni de la vaccinare. Cine ar trebui să se vaccinezeIndicațiile pentru vaccinare stabilite de Organizația Mondială a Sănătății și de Ministerul Sănătății cuprind grupe de persoane care prezintă un risc crescut pentru formele severe de boală. Este vorba de personalul medical, persoanele care au peste 65 de ani, bolnavii cronici, cei cu afecțiuni cardiace, respiratorii, sau cu diabet zaharat. De asemenea, beneficiază de vaccinuri gratuite și bolnavii de cancer, gravidele, copiii care au între 6 și 23 de luni și cei care au sistemul imunitar scăzut. Este puternic recomandată vaccinarea în cazul acestor persoane deoarece au un organism mai sensibil și orice formă a virusului gripal se poate agrava. În afara acestora, oricine se poate vaccina, la cerere, împotriva gripei.