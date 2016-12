Încep controalele "la sânge"! Ce riscă farmaciile care nu respectă legea

Cele 200 de farmacii aflate în relație contractuală cuvor fi controlate la sânge de reprezentanții instituției. Motivul acestor controale vizează respectarea legii privind aprovizionarea cu medicamente compensate, dar și a condițiilor igienico-sanitare.„Am demarat o serie de controale în toate cele 200 de farmacii constănțene care sunt în relație contractuală cu CJAS. Acțiunea se va desfășura până la sfârșitul acestei luni și vizează modul în care acestea își desfășoară activitatea și dacă îndeplinesc condițiile igienico-sanitare, dar și dacă respectă prețul de referință, stabilit prin lege, și dacă sunt aprovizionate cu medicamente compensate conform legii. În cazul în care vom găsi nereguli de această natură, vom dispune de la avertismente, la amendarea cu 10% din profit și vom ajunge până la rezilierea contractelor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dragoș Poteleanu, președintele CJAS Constanța. Președintele Colegiului Farmaciștilor Constanța, Vasile Rizea, a precizat că aceste controale sunt binevenite, mai ales în condițiile în care nu toți managerii de farmacii respectă legea. „Măsura este extrem de benefică pentru piața farmaceutică din Constanța, având în vedere că toate aceste nereguli pleacă de la manageriatul fiecărei farmacii în parte. De altfel, managerii sau patronii farmaciilor sunt primii care ar fi trebuit să nu stea cu mâinile în sân și nici să lase situația să scape de sub control. Repet, sunt absolut necesare aceste controale”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Vasile Rizea.Controalele au fost demarate de reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate încă de zilele trecute, verificările privind obligația de a se aproviziona în următoarele 24 de ore de la terminarea stocurilor de medicamente. „În condițiile în care un pacient solicită un medicament prescris de medic, iar farmacia nu are în stoc medicamentele compensate la prețuri mai mici sau egale cu prețul de referință, aceasta are obligația de a se aproviziona în termen de 24 de ore pentru bolile acute și 48 de ore pentru cele cronice. În niciun caz, farmacia nu trebuie să propună pacientului un medicament mai scump”, a declarat Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătății.