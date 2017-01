Înălţimea şi greutatea, criterii de selecţie a donatorilor de celule stem

Înălțimea și greutatea, criterii de selecție a donatorilor de celule stem

În numărul trecut al cotidia-nului „Cuget Liber” v-am prezentat informații privind etapele pe care trebuie să le urmeze per-soanele interesate să devină donatori de celule stem din măduva osoasă și sângele periferic pentru a se înscrie în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem. Se impune a fi punctate însă și principalele condiții pe care trebuie să le îndeplinească potențialii donatori. Dr. Raluca Pasăre, coordonatorul Centrului de Transplant și Imunologie din Cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, a subliniat că respectivele criterii trebuie riguros respectate, pentru ca transplantul să nu se constituie într-un pericol pentru primitorul celulelor stem. Afecțiuni care exclud donarea Starea de sănătate a potențialului donator este esențială. Nu pot deveni donatori cei care au fost diagnosticați cu diverse forme de cancer, diabet insulino-dependent, insuficiență renală, HIV/SIDA sau hepatita B și C, ciroză, fibroză chistică, scleroză multiplă, accident vascular cerebral etc. Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sănătății, există o serie de afecțiuni în cazul cărora donarea de celule stem este posibilă doar dacă bolile nu sunt avansate și după un examen clinic de specialitate. Persoanele care suferă de alergii comune, precum cele la părul de animale, la factorii de mediu sau medicamente, pot deveni donatori voluntari, dar numai după o evaluare medicală prealabilă. Suferinzii de astm pot dona celule stem doar dacă nu au avut o criză astmatică în ultimii cinci ani înainte de donare, care să necesite tratament cu hormoni steroidieni. De asemenea, pot dona celule stem persoanele afectate de osteoartrită sau artrită degenerativă, dar numai în cazul în care boala nu este avansată; dacă artrita a afectat coloana vertebrală, donarea de celule stem este exclusă. Mai sunt criterii de excludere și la bolile cardiace și vasculare cu forme grave, precum infarctul miocardic, supunerea la chirurgie by-pass, înlocuirea de valve cardiace etc. Fără tatuaj și piercing, cu un an înainte de donare Referitor la bolnavii de diabet, specialiștii spun că aceștia pot deveni donatori voluntari dacă afecțiunea este ținută sub control prin dietă sau medicamente. Dar nu și în situațiile în care potențialul donator beneficiază de tratament cu insulină. Mai necesită investigații complete, înainte de donare, și potențialii donatori diagnosticați cu boli tiroidiene, afecțiuni ale rinichilor, psoriazis etc. Femeile însărcinate vor fi înscrise în Registrul Donatorilor Voluntari, dar donarea va putea fi posibilă după un an de la naștere. Tot un an vor trebui să aștepte, atrag atenția specialiștii, și persoanele care s-au tatuat sau și-au făcut piercing în ultimul an înainte de înscrierea în registru. „Va trebui ca aceste persoane să fie testate pentru anumite virusuri și vor fi rugați să aștepte un an până să fie înscrise în registrul de donatori, în cazul în care testele virusolo-gice sunt negative”, au arătat repre-zentanții Ministerului Sănătății. Donatorii trebuie să aibă între 18 și 50 de ani Alte criterii de selecție a potențialilor donatori sunt vârsta, înălțimea și greutatea. Donatorii de celule stem trebuie să aibă între 18 și 50 de ani. „Criteriul nu este gândit pentru a fi o discriminare, ci se oferă, astfel, siguranță donatorului și cea mai bună șansă de vindecare pentru pacient. Limita inferioară reprezintă vârsta legală la care donatorul poate să-și exprime în scris dorința de a fi înscris în registru. Părintele și tutorele legal nu își pot da consimțământul în locul donatorului, pentru că procedura de donare în sine este un act voluntar și benevol pe care doar persoane în cauză pot să o facă. Limita superioară a vârstei este considerată a fi de 50 de ani, când riscurile anesteziei generale sunt minime pentru procedura chirurgicală de extragere a celulelor stem”, au arătat reprezentanții ministerului. Dr. Raluca Pasăre a precizat că se ține cont, în alegerea potențialilor donatori, și de înălțime și greutate. „Nu există o înălțime și o greutate standard, dar nu este indicat ca o persoană minionă să doneze, în special când se pune problema transplantului de organe. În ceea ce privește greutatea, se recomandă persoanelor obeze să slăbească înainte de procedura de donare a celulelor stem”, ne-a spus medicul. Mai multe informații despre procedurile de donare și pregătirea donatorilor, puteți citi în ediția de mâine a ziarului nostru.