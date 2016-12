În Spitalul Judeţean Constanţa nu se mai intră decât cu echipament de protecţie

Din februarie,

În Spitalul Județean Constanța nu se mai intră decât cu echipament de protecție

Situația spitalelor rămâne în continuare sub semnul conflictelor. Pe de o parte reprezentanții instituției susțin că sunt pline de datorii către furnizorii de servicii, pe de alta că recentralizarea la Ministerul Sănătății este o soluție nefavorabilă.Deciziile noului Ministru al Sănătății, Eugen Nicolăescu privind recentralizarea spitalelor îi nemulțumește și pe reprezentanții spitalului județean din Constanța. Aceștia susțin că nicăieri în Europa nu se aplică o astfel de regulă și că este de preferat ca spitalele să rămână în custodia consiliilor locale.„Faptul că ministrul dorește ca spitalele să revină la minister nu mi se pare o soluție pentru problemele cu care ne confruntăm în prezent. Este greu să conduci o firmă cu cincizeci de angajați, dar cincizeci și trei de spitale de urgență câte sunt în țară. Deciziile la nivelul spitalelor ar trebui luate de administrația acestor. Ideea de a aduce iar spitalele la Minister mi se pare cea mai bună glumă a anului 2013! Mă deranjează că avem o finanțare mai proastă decât la Târgu-Mureș, deși avem un număr mai mare de paturi!”, a declarat Dan Căpățână, managerul Spita-lului Județean, în cadrul conferinței de presă susținută ieri, în cadrul instituției spitalicești.Echipament de protecție la intrarea în spitalPrintre schimbările care se vor produce anul acesta la Spitalul Județean se numără și utilizarea echipamentului de protecție pe care fiecare aparținător îl va purta când merge la vizita bolnavilor internați. „Din februarie, nimeni nu mai intră în spital fără echipament de protecție. Acesta va consta în pelerină, botoși, capelă, iar pentru unele secții precum pediatrie, se va impune chiar masca de protecție. Am cerut patruzeci și cinci de zile pentru a pune la punct totul și pentru a procura tot echipamentul. Acesta va fi cumpărat de fiecare vizitator care intră în spital, pentru că noi nu avem bani să îl cumpărăm. Regula va intra în vigoare din 10 februarie, după estimările noastre”, a declarat Dan Căpățână, managerul Spitalului Județean.Nemulțumiri legate de fonduriNemulțumirile managerului Spitalului Județean față de modul în care instituția primește fonduri de la Casa Județeană de Asigurări, continuă. Acesta susține că în prezent, Casa datorează spitalului 2,3 milioane de lei, situație care se reflectă în situația datoriile pe care spitalul le are către furnizorii de servicii. „Casa ne datorează în acest moment 2,3 milioane de lei. Această sumă face parte din contractul semnat și asumat de ambele părți. În plus, există sume pentru servicii medicale peste contract, pe care nu le-am primit, în valoare de 1,5 milioane de lei. Pentru un spital performant din punctul de vedere al indicilor medicali este o situație alarmantă. Mai grav este că din 15 martie va intra în vigoare o directivă europeană care prevede imperativ plata tuturor furnizorilor de servicii în termen de șaizeci de zile”, a declarat Dan Căpățână. Pe de altă parte, reprezentanții Casei Județene de Asigurări susțin că „pe data de 14 ianuarie au fost virați în conturile spitalului 6.500 de lei, pentru ca la o zi diferență, Casa să mai aloce și alte fonduri. În condițiile în care vom putea scoate în perioada următoare bani din trezorerie, vom încerca să achităm și restul datoriei către spitalul județean”.