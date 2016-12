În sfârşit, un medicament care vindecă scleroza multiplă!

În sfârșit, un medicament care vindecă scleroza multiplă!

Un nou medicament care are la bază zeci de ani de cercetare la Universitatea din Cambridge a fost aprobat pe 28 mai de către Național Institute of Health and Care Excellence (NICE), pentru a fi folosit în rândul persoanelor care suferă de scleroză multiplă recidivantă-remitentă. Studiile clinice au demonstrat că Alemtuzumab, comercializat sub denumirea de Lemtrada, reduce activitatea bolii, limitează adăugarea unei dizabilități suplimentare, de-a lungul timpului și ar putea chiar să permită o oarecare recuperare, potrivit scientia.ro.