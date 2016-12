"În judeţul Constanţa nu se mai moare de infarct miocardic acut!"

"În județul Constanța nu se mai moare de infarct miocardic acut!"

Înființarea Departamentului Inimii în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Constanța a început să își arate efectele pozitive. În numai două luni, 58 de pacienți cu infarct miocardic acut au fost salvați de specialiștii ce își desfășoară activitatea în departamentul respectiv. "În județul Constanța nu se mai moare de infarct miocardic acut. Departamentul de cardiologie intervențională a fost creat având miza principală intervenția în infarctele miocardice acute. Activitatea de angiografie coronariană reprezintă o premieră pentru județul nostru și o speranță de viață pentru cei cu afecțiuni acute cardiace. Soluția inițiată de Consiliul Județean Constanța vizavi de Depar-tamentul Inimii a fost una bună, fiind finanțat exclusiv din fonduri ale Consiliului Județean", a precizat dr. Dan Căpățână, managerul Spitalului Județean de Urgență Constanța. 60 de cazuri, 58 de oameni salvațiActivitatea Departamentului Inimii a început pe data de 6 iulie 2012, iar în decurs de două luni a tratat 60 de cazuri de infarct miocardic acut. Din acestea, numai două persoane au decedat, restul fiind în prezent în stare bună de sănătate. "Cel mai tânăr pacient tratat are 34 de ani, iar cel mai în vârstă este o femeie de 89 de ani. S-au înregistrat numai două decese, ceea ce reduce rata mortalității la sub patru la sută la nivel județean. Practic, în acest moment ne situăm sub media pe țară de 12% privind mortalitatea în infarctul acut. Aceasta este mai mică în zonele unde există centre moderne de cardiologie. În afara acestor zone mortalitatea rămâne în continuare foarte mare. Din punct de vedere al statisticilor ne încadrăm la nivelul centrelor avansate din țară, dar și europene. Insuccesele în cele două cazuri corespund total statisticii europene și se încadrează în statisticile naționale", a declarat dr. Bogdan Mut, șeful Departamentul Inimii. Acesta își exprimă speranța ca Ministerul Sănătății să se implice și el în finan-țarea secției, printr-un program național, așa cum se întâmplă și pe alte discipline.Tratament de urgență, indiferent de zi sau noapte"În ultimele două luni de zile nu a existat niciun caz de infarct miocardic care să nu fie tratat corespunzător, indiferent de zi, week-end, sărbătoare legală sau noapte. Constănțenii trebuie să știe că pot beneficia de asistență medicală la cote foarte înalte la orice oră din zi și din noapte. Banii dumneavoastră, din taxe și impozite, se regăsesc în aceste servicii de care beneficiază toți locuitorii județului", a mai adăugat managerul Căpățână. Ore prețioaseExistența aparaturii moderne pentru angiografii coronariene permite tratamentul chiar în Spitalul Constanța, scurtându-se astfel timpul în care pacientul primește tratamentul corespunzător. "Sunt ore foarte prețioase pentru un miocard în suferință. Înainte se începea un tratament și apoi dădeam telefoane pentru a găsi o ambulanță și a trimite pacientul la București, la diferite spitale care dispuneau de asemenea aparatură. Aceste ore se pierdeau și uneori se soldau cu leziuni ireversibile", a precizat dr. Cătălin Grasa. Conform noilor proceduri abordate în cadrul Departamentului Inimii, pacientul se reface în două-trei zile și inima sa nu va rămâne cu leziuni permanente.Cum vă dați seama că suferiți un infarctInfarctul miocardic acut este una dintre cele mai mari urgențe în cardiologie și de aceea necesită un diagnostic precoce și un tratament rapid. Conform definiției medicale, este obstrucția completă a unei artere coronare, ceea ce conduce la necroza, adică moartea țesutului inimii vascularizat de artera respectivă. Infarctul de miocard este o complicație a bolii cardiace ischemice și survine frecvent la cei care prezintă deja îngustări coronariene, din cauza aterosclerozei. Primele semne ale unui infarct miocardic sunt durere puternică toracică cu iradiere la baza gâtului și chiar pe brațe, cu durată de peste 20 de minute, sufocare, respirație dificilă, oboseală, angoasă, transpirație, greață, vărsături și tulburări de ritm cardiac.Dacă resimțiți vreodată astfel de simptome sau cineva apropiat dumneavoastră acuză astfel de dureri, trebuie să apelați de urgență la 112 și să vă prezentați la camera de gardă a celui mai apropiat spital.