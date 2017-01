În delirul alcoolic, casa pare o gară

Luni, 02 Iunie 2008

Cea mai frecventă și mai răspândită formă de psihoză alcoolică este delirul alcoolic. Boala începe brusc, de obicei noaptea. Primele ei simptome sunt tremurături ale mâinilor și insomnia. Apoi apar frica și tulburarea simțului orientării în mediul înconjurător. Bolnavilor le vine greu să determine unde se află în momentul de față. Casa proprie le pare gară, restaurant sau un alt loc public, ei nu-i recunosc pe cei din jur. Pe cunoscuții și rudele lor ei îi iau drept alți oameni și deseori văd în aceștia pe dușmanii lor închipuiți, de care scapă prin fugă sau, dimpotrivă, se năpustesc asupra lor cu scopul de a ,,se apăra”. Această stare este însoțită de halucinații. Bolnavilor li se pare că încăperea în care ei se află este plină de șoareci, șobolani, șerpi, păianjeni, țânțari, draci etc și toți acești șobolani, șerpi îi mușcă, iar țânțarii și păianjenii le intră în nas, gură și urechi. În cazurile de delir alcoolic, în organism se produce o adevărată catastrofă. Este tulburată funcționarea tuturor organelor și sistemelor omului. Temperatura poate să se ridice până la cele mai mari cifre, pulsul își mărește frecvența, ochii se înroșesc, se inflamează, buzele se usucă, se crapă, bolnavul este agitat, are febră. Această stare ține câteva zile și, dacă nu se întreprind măsuri curative, ea se termină cu moartea bolnavului. Bolnavii mor din cauza unor complicații grave din partea inimii, plămânilor și creierului. Iluziile optice au diferite caractere. Unii bolnavi văd în casă câini, pisici, draci, alții -bandiți și ucigași înarmați. Ei aud glasuri inexistente, care, de regulă, îi amenință că-i vor ucide, îi vor spânzura, îi vor arde, îi învinuiesc de beție, îi numesc alcoolici. Căutând să scape, ei se ascund sub pat, închid ușa pe toate zăvoarele și nu dau drumul în casă nici chiar rudelor, fug în direcție necunoscută. Unii bolnavi, nevăzând nici o ieșire din situație, hotărăsc să se sinucidă.