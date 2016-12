În ce condiţii ne putem schimba medicul de familie

În ce condiții ne putem schimba medicul de familie

Sănătatea este o prioritate pentru noi toți, fapt pentru care încercăm să găsim cele mai bune metode prin care să avem grijă de ea. Mai mult decât atât, încercăm să găsim și cei mai buni medici la care să mergem ori de câte ori avem probleme. Printre aceștia se numără medicul de familie, care este cel care ne cunoaște istoricul medical și care are o evidență a stării de sănătate a fiecărui pacient. Sunt totuși și situații în care, din diferite motive, relația medic-pacient nu este „compatibilă”. Iată care sunt soluțiile.În ce condiții ne schimbăm medicul de familiePrimul pas pe care trebuie să îl facem pentru schimbarea medicului de familie este acela de a ne adresa Casei de Asigurări de Sănătate. În acest sens trebuie însă să îndeplinim câteva condiții:„Asigurații care sunt înscriși pe lista unui medic de familie, dar doresc să se înscrie la altul trebuie să urmeze următorii pași:Conform Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, persoanele înscrise pe lista unui medic de familie care doresc să își schimbe medicul de familie vor adresa Casei de Asigu-rări de Sănătate o cerere de înscrie-re prin transfer, la medicul de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă.Modelul de cerere de înscriere prin transfer este prezentat în Anexa 2A din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Asiguratul nu poate solicita transferul la alt medic mai devreme de 6 luni de la ultima înscriere” explică Dragoș Pote-leanu, președintele CJAS Constanța.Ce are de făcut medicul la care ne înscriemMedicul de familie care urmează să primească pacientul are obligația să anunțe în scris, prin poștă, în maximum 15 zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat persoana.Medicul de la care pleacă persoana are obligația să transmită fișa medicală în copie certificată prin semnătură și parafă că este conform cu originalul, prin poștă, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare.Cabinetul medical de la care pleacă persoana păstrează originalul fișei medicale, conform prevederilor legale în vigoare.„Medicii de familie aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate acordă servicii medicale pe baza unei programări, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru a eficientiza activitatea la nivelul asistenței medicale ambulatorii în vederea creșterii calității actului medical în cadrul sistemului de asigu-rări sociale de sănătate”, completează președintele CJAS Constanța.Lunar, medicul de familie transmite Caselor de Asigurări de Sănătate, până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu această instituție, întreaga activitate efectiv realizată în luna anterioară, care se verifică de către Casele de Asigurări de Sănătate în vederea decontării și se validează conform prevederilor contractului-cadru.